Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Üçkuyu Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 12'nci katında açık olan pencereye çıkan küçük bir çocuk, bir süre pencere önünde tehlikeli bir şekilde durarak yürekleri ağza getirdi.
Pencere kenarındaki çocuğu fark eden çevredeki vatandaşlar, büyük bir panik yaşayarak durumu hemen aileye bildirdi. Dışarıdan gelen uyarılar üzerine durumu fark eden yakınları, çocuğu pencereden alarak güvenli bir şekilde içeriye çekti. Faciadan dönülen o korku dolu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.