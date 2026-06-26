Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince yürütülen “Oto Kapan” operasyonu kapsamında, deprem, trafik kazası ve yangın sonucu ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçlara ait şasi ve motor bilgilerinin, çalıntı, aranan, hacizli ve gümrük kaçağı araçlara aktarıldığı belirlendi. Bu yöntemle “change” işlemi yapılan araçların üçüncü kişilere satılarak haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

Asayiş Daire Başkanlığı ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Konya’da 21, diğer illerde 16 olmak üzere toplam 37 araç incelendi. Yapılan incelemelerde söz konusu araçların “change” olduğu ortaya çıktı.

Operasyon çerçevesinde Konya’da 21, İstanbul’da 3, Diyarbakır, Kayseri ve Antalya’da 2’şer, Ankara, Sakarya, Amasya, Hatay, Malatya, Şırnak ve Samsun’da ise 1’er olmak üzere toplam 37 araca el konuldu.

Ele geçirilen araçların piyasa değerinin yaklaşık 75 milyon lira olduğu belirlenirken, şüpheliler arasında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 25 milyon liralık para transferi yapıldığı tespit edildi.

50 ekip ve 150 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait 15 ikamet ve 7 iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda araç satış sözleşmesi, vekaletname, tescil kaydı bulunmayan plaka ve araç ruhsatı ile 1 av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.