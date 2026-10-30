Bursaspor'un Nijeryalı golcüsü Kelechi Iheanacho, A Spor'da katıldığı programda şampiyonluk hedefini ve kulüpte kalıcı iz bırakma isteğini anlattı.

Yeşil-beyazlı kulübün efsaneleri arasında yer almak istediğini belirten Iheanacho, "Bursaspor gibi büyük bir kulübün efsanesi olmak istiyorum'' dedi.

"BU KADAR İYİ BAŞLAMAYI BEN DE BEKLEMİYORDUM"

Sezon sonunda şampiyonluk yaşayarak Süper Lig'e yükselmek istediklerini vurgulayan Iheanacho, "Günün sonunda şampiyon olup Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz. Bunu yapmak istiyoruz ve bunun için oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

Transfer döneminde kendisiyle konuşan bir futbolcu olmadığını ancak ligin farkında olduğunu söyleyen Nijeryalı golcü, 1. Lig'i kaliteli ve zor bir lig olarak değerlendirdi. Iheanacho, "1. Lig gerçekten iyi ve zor bir lig. İnanılmaz oyuncular oynuyor. Bu kadar iyi başlamayı ben de beklemiyordum. Sezon ilerledikçe bu performansları daha çok sergilemek istiyorum" diye konuştu.

REKORU MAÇTAN ÖNCE ÖĞRENDİ

Bursaspor formasıyla kırdığı rekora ilişkin de konuşan Iheanacho, gol atması halinde rekorun yeni sahibi olacağını maç öncesinde öğrendiğini anlattı:

"Maçtan önce yöneticimiz benimle konuştu. Gol atarsam bu rekorun yeni sahibi olacağımı söyledi. Gerçekten büyük bir rekor. Maçta da birazcık baskı oldu ama en sonunda başardım."

Bursa'ya ve takıma kısa sürede uyum sağladığını belirten golcü, kendisine gösterilen karşılamadan da memnun olduğunu söyledi. Iheanacho, "Başlangıç inanılmazdı. Bursa mükemmel bir şehir ve beni de çok iyi karşıladılar. Burada gerçekten çok mutluyum" dedi.