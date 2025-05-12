Trednyol Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde zirvede yer alan ve Kayserispor maçında alacağı bir puanla şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray, armasına beşinci yıldızı eklemek üzere...

Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımını çalıştıran Galatasaray'ın efsane isimlerinden teknik direktör Fatih Terim'in Bodrum'daki evinde 5 yıldızlı Galatasaray bayrağı dalgalandı. Fatih Terim, Bodrum'daki evine 12 Mayıs zaferinin yıl döneminde, Galatasaray'ın 25. lig şampiyonluğunu temsilen 5 yıldızlı Galatasaray bayrağı asıldı.

Galatasaray, 12 Mayıs 2012'de Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup ederek Süper Lig'deki 18. şampiyonluğa ulaşmıştı.

Fenerbahçe'nin, 12 Mayıs'ın yıldönümünde yaptığı paylaşımda şu ifadelerde yer verilmişti:

"!12 Mayıs 2012 | Unutmayacak, Unutturmayacak, Mücadeleden Vazgeçmeyeceğiz.

3 Temmuz 2011’de başlayan Fenerbahçe’yi ele geçirme adımlarının bir yansıması olan 12 Mayıs saldırısının üzerinden 13 yıl geçti.

12 Mayıs 2012 tarihinde, stadımızda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesinde FETÖ’cü polisler tarafından planlı bir gerginlik başlatılmış, hiçbir olay yokken stadımız gaza boğulmuş, sokaklarda taraftarlarımız kovalanmış, olaylar çıkarılmış, kadın erkek, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden canlarımıza düşmanca kast edilmişti.

Tarihi boyunca yaşadığı haksızlıklara karşı duruşundan taviz vermeyen, gerçeklerden aldığı güçle geri adım atmayan, kenetlenmiş camiasıyla mücadelesinden vazgeçmeyen Fenerbahçemiz, yine haklı çıkmış, kendine ve camiasına yaşatılanları gün yüzüne çıkarmıştır.

O günlerde medyaları, algıları, iftiraları ve resmi makamlara sızmış planlı rol sahipleriyle Fenerbahçe’nin varlığına kast etmeye çalışanlar, bir camianın topyekün mücadelesiyle yok olmaya mahkum olmuştur.

3 Temmuz 2011’in yansıması olan 12 Mayıs’ı unutmayacak; varlığımıza kast edenlerle mücadeleden vazgeçmeyeceğiz."

Galatasaray ise Fenerbahçe'nin bu paylaşımına şu yanıtı vermişti:

"TARİHTE BUGÜN | 12.05.2012

18. şampiyonluğumuzu ilan edip, zaferimizi Kadıköy'de kaldırdığımız kupayla taçlandırdığımız o gecenin üzerinden 13 yıl geçti.

KARANLIKLAR İÇİNDEN GÜN DOĞAR YA ANİDEN..."