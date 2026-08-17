Dilara Türkkan ile Berk Coşkun, görkemli bir düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Siyaset, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda tanınmış ismi buluşturan gecede gözler genç gelinin üzerindeydi. Türkkan’ın özellikle 12 metrelik kuyruğa sahip gelinliği, düğünün en dikkat çeken anlarından biri oldu.

12 METRELİK KUYRUKLA SALONA GİRDİ

Düğün için birden fazla gelinlik tercih eden Dilara Türkkan, ana gelinliğiyle salona giriş yaptığında davetlilerin ilgisini topladı. Gelinliğin tam 12 metre uzunluğundaki kuyruğu, salonda adeta iz bıraktı.

Uzun duvak ve ihtişamlı kuyrukla salonda yürüyen Türkkan, gecenin en çok konuşulan görüntülerinden birine imza attı.

GELİNLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Dilara Türkkan, düğün boyunca farklı konseptlere sahip gelinlikler tercih etti. Özel tasarımlarıyla dikkat çeken genç gelin, zarif ve gösterişli tarzıyla davetlilerden büyük ilgi gördü.

5 Dakika Magazin sayfasının aktardığına göre; 12 metrelik kuyruklu gelinlik, gecenin en iddialı tercihi olarak öne çıktı.

ÜNLÜ İSİMLER DÜĞÜNDE BULUŞTU

Dilara Türkkan ve Berk Coşkun’un düğünü, siyaset dünyasının yanı sıra sanat ve cemiyet hayatından da çok sayıda ismi bir araya getirdi. Görkemli organizasyon, davetlileri ve dikkat çeken detaylarıyla gecenin öne çıkan etkinliklerinden biri oldu.