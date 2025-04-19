TAM YETKİ VERİLDİ

Yunanistan’ın Ege Denizi’nde karasularını 12 mile çıkarma girişimi, ilk olarak 8 Haziran 1995’te TBMM gündemine taşında. Bu adımı atması ‘savaş nedeni’ sayıldı. TBMM Başkanvekili Kamer Genç’in yönettiği oturumda oy birliği ile alınan karara “Casus Belli” adı verildi. Kararda, “Yunanistan karasularını 6 milin üzerine çıkarırsa, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, askeri olanlar da dahil, tüm yetkiler verilmiştir” denildi.

ARINÇ İTİRAZ ETMİŞTİ

Kararda, DYP’li Turhan Tayan, İhsan Saraçlar ve Nevzat Ercan, CHP’li Abdülkadir Ateş, ANAP’lı Hasan Korkmazcan, dönemin RP’li 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, DSP’li Hüsamettin Özkan ve BBP’li Ökkeş Şendiller’in imzaları yer aldı. TMMM eski Başkanı AKP’li Bülent Arınç 10 yıl sonra, 8 Nisan 2005’te “Casus Belli” kararını kaldırılmasını istedi. Ancak bu talebi büyük tepki gördü. 30 yıl önce alınan karar hâlâ yürürlükte.

1936’DA 6 MİLE ÇIKARDI

Kararda şöyle denildi: “Ege’deki dengeler, 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması ile kurulmuştur. O tarihte her iki ülkenin karasuları 3 deniz mili olarak belirlenmiş, açık deniz alanları da Ege’nin yüzde 70’ini oluşturmuştur. Yunanistan, 8 Ekim 1936’da karasularını 6 deniz miline çıkarıp, Ege’nin yüzde 43,68’ini egemenliği altına almıştır. 1964’te 6 mile çıkarılan Türk karasuları ise Ege’nin yaklaşık yüzde 7’lik bölümüdür.”

‘MUHAFAZA, MÜDAFA...’

“Karasularını 12 mile çıkarmak isteyen Yunanistan bu durumda Ege’nin yaklaşık yüzde 72’sini egemenliği altına alacaktır. Türkiye’nin, dünya denizlerine Yunan karasularından geçerek ulaşmasına yol açacak durumu kabul etmesi asla düşünülemez. TBMM, Yunanistan’ın karasularını 6 milin ötesine çıkarması durumunda, ülkemizin hayati menfaatlerini muhafaza ve müdafaa için hükümete tüm yetkilerin verilmesini kararlaştırmıştır.”