SÖZCÜ’nün ‘Yunan yalanı mı dil sürçmesi mi?’ manşeti ile gündeme getirdiği Yunan medyasındaki Hakan Fidan haberinin ‘Yunan yalanı’ olduğu ortaya çıktı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Yunan gazetesine demeç vermediği, sözlerinin çarpıtıldığı açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ve “Sayın Bakanımız Yunanistan’da yayımlanan bir gazeteye (Ta-nea) mülakat vermemiştir’ denilen açıklamada şu görüşler dile getirildi:

“Brüksel’de bir düşünce kuruluşunun düzenlediği etkinlikte verdiği yanıtlar çarpıtılmak ve bağlamından bütünüyle kopartılarak, Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz politikasının siyasi polemiklere konu edildiği görülmektedir. Türkiye’nin tüm platformlarda, uluslararası hukuka uygun ve kararlılıkla savunduğu görüşlerinde bir değişiklik yoktur. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Ege ve Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve menfaatlerimizi taviz vermeksizin koruyacağız.”