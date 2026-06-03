Yaklaşık 664 kilometre uzunluğundaki sistem, nehirlerden alınan suyu kuraklık riskiyle karşı karşıya bulunan bölgelere ulaştırmak için tasarlandı. Proje kapsamında çok sayıda tünel, köprü, pompa istasyonu ve su iletim hattı inşa ediliyor. Uzmanlar, bunun Çin'in şimdiye kadar hayata geçirdiği en karmaşık su mühendisliği projelerinden biri olduğunu belirtiyor.

DAĞLARIN ALTINDAN GEÇİYOR

Projenin en dikkat çekici bölümü ise yer altı tünelleri. İnşa edilen hattın büyük kısmı, Yunnan'ın dağlık coğrafyası nedeniyle yer altında ilerliyor. Mühendisler, bazı bölgelerde yüzlerce metre derinlikte çalışmalar yürütürken, tünellerin toplam uzunluğu yüzlerce kilometreye ulaşıyor.

Yetkililere göre sistem tamamlandığında Jinsha Nehri başta olmak üzere çeşitli su kaynaklarından alınan su, Kunming ve çevresindeki yerleşim merkezlerine taşınacak. Böylece bölgede uzun yıllardır yaşanan su yetersizliği sorunlarının azaltılması hedefleniyor.

DEV ŞEHİRLERİN SU İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Yunnan eyaletinde nüfusun artması ve sanayi yatırımlarının büyümesiyle birlikte su talebi de hızla yükseldi. Özellikle eyalet merkezi Kunming'de mevcut kaynakların gelecekte yetersiz kalabileceği yönündeki uyarılar, projeyi Çin'in öncelikli yatırımları arasına taşıdı.

Projenin devreye girmesiyle birlikte milyonlarca kişinin içme suyu ihtiyacının karşılanması, tarımsal üretimin desteklenmesi ve sanayi tesislerine düzenli su sağlanması amaçlanıyor. Uzmanlar, su aktarım hattının aynı zamanda kurak dönemlerde bölgenin su güvenliğini artıracağını belirtiyor.

Projede çalışmalar farklı etaplar halinde devam ediyor. Yetkililer, ana su iletim hattını kapsayan birinci aşamanın bu yıl içerisinde tamamlanmasını ve sisteme ilk kez su verilmesini hedefliyor. Ancak projenin tamamen bitmesi ve dağıtım ağlarının tüm yerleşim merkezlerine ulaşması için çalışmaların 2027-2028 yıllarına kadar sürmesi bekleniyor.

Çin yönetimi, son yıllarda ülkenin farklı bölgelerinde benzer mega su projelerine milyarlarca dolar yatırım yaptı. Ancak 12 milyar dolarlık bütçesi, 664 kilometreyi bulan uzunluğu ve zorlu arazi koşulları nedeniyle Merkezi Yunnan Su Aktarma Projesi, mühendislik açısından ülkenin en iddialı girişimlerinden biri olarak değerlendiriliyor.