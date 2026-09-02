Giorgio Armani’nin uzun yıllar sağ kolu olarak görev yapan ve moda devinin vasiyetinde adı geçen beş ana mirasçıdan biri olan Leo dell'Orco, tatil için Bodrum'u tercih etti. Dell'Orco, beraberindeki arkadaş grubuyla ilçede görüntülenirken kullandığı lüks yat da gözlerden kaçmadı.

ARMANİ'NİN LÜKS YATI BODRUM KOYLARINDA

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, 4 Eylül 2025'te hayatını kaybeden İtalyan moda efsanesi Giorgio Armani’nin sağ kolu olarak tanınan Leo dell'Orco, Türkiye'ye geldi.

Dell'Orco'nun Bodrum tatilinde Armani'nin hayattayken kullandığı 65 metre uzunluğundaki süper lüks motoryat Main'i tercih ettiği belirtildi. Türkbükü açıklarına demirleyen yatın yaklaşık 65 milyon dolar değerinde olduğu aktarıldı.

65 MİLYON DOLARLIK YATLA BODRUM TATİLİ

Bodrum'un Türkbükü açıklarında görüntülenen Main, büyüklüğü ve lüks tasarımıyla koydaki en dikkat çekici teknelerden biri oldu. Yaklaşık 65 milyon dolarlık değere sahip olduğu belirtilen süper yat, Armani'nin yıllarca kullandığı özel teknelerden biri olarak biliniyor.

ARMANİ'NİN BEŞ MİRASÇISINDAN BİRİ

Leo dell'Orco'nun Bodrum ziyareti, yalnızca kullandığı yatla değil, Giorgio Armani'nin vasiyetindeki konumuyla da dikkat çekiyor. Armani'nin yaklaşık 12 milyar dolarlık servetinin mirasçılarından biri olan Dell'Orco, moda dünyasında yıllarca Armani'nin en yakınındaki isimlerden biri olarak görev yaptı.