Saray Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir firmaya yönelik 7 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen denetim, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla yapıldı. Adli arama kararı kapsamında yürütülen kontroller sonucunda, gıda güvenliği açısından risk oluşturan çok sayıda ürün tespit edildi.

PEYNİR, SÜT, TEREYAĞI...

Denetimde 17 bin 330 kilogram peynir, 1.700 kilogram tereyağı, 150 litre süt, 14 bin 430 adet ruhsatı iptal edilmiş firmalara ait etiket, 1.000 gram gıda boyası ve toz formda antibiyotik ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin tamamı imha edildi.

Valilik, açıklamasında halk sağlığının tehdit altında olduğuna dikkat çekerek, denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Ankara Valiliği’nin kamuoyuyla paylaştığı açıklamada, bu tür gıda manipülasyonlarına karşı sıfır tolerans politikası izlendiği belirtildi. Tespit edilen etiketsiz ve tağşiş edilmiş ürünlerin özellikle sahte üretim zincirine işaret ettiği düşünülüyor.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON LİRA

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen takipli, KOM faaliyeti kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla, 07 Ağustos 2025 tarihinde Kahramankazan ilçemiz Saray Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir firmaya yönelik denetim gerçekleştirilmiştir. Söz konusu işletme hakkında alınan adli arama kararı doğrultusunda yapılan kontroller neticesinde; işletmede, yaklaşık piyasa değeri 12 milyon lira olan ve halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden, niteliği değiştirilmiş ve güvenilir olmayan gıda ürünleri ele geçirilmiştir" denildi.

2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, “Yapılan aramada; 17 bin 330 kilogram peynir, bin 700 kilogram tereyağı, 150 litre süt, 14 bin 430 adet Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tağşiş listesinde yer alan ve ruhsatı iptal edilmiş firmalara ait etiket, bin gram gıda boyası ve toz formda antibiyotik ele geçirilmiş olup, ürünler imha edilmiştir. Konu ile ilgili olarak 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, olayla ilgili adli tahkikata başlanmıştır. Halkımızın sağlığını korumaya yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir ifadelerine yer verildi.