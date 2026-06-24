Kamuoyunda "12'nci Yargı Paketi" olarak bilinen ve yargı sisteminde çeşitli değişiklikler öngören "Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", TBMM Adalet Komisyonu'nda ele alınmaya başlandı.

‘SÜREKLİ GÜNCELLENMELİ’

Komisyon, AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplandı. Toplantının açılışında konuşan Yüksel, hukuk sisteminin toplumsal ihtiyaçlar, ekonomik gelişmeler ve dijital dönüşüm doğrultusunda sürekli güncellenmesi gerektiğine dikkat çekti.

‘BÜROKRATİK İŞLEMLERİN AZALTILMASI HEDEFLENİYOR’

Kanun teklifinin ilk imza sahiplerinden AKP İstanbul Milletvekili Nurettin Alan da milletvekillerine teklifin ayrıntılarını anlattı. Alan, 30 maddeden oluşan düzenleme ile 12 ayrı kanunda değişiklik yapılmasının planlandığını belirterek, vatandaşların adalete daha kolay ulaşabilmesi, davaların daha kısa sürede sonuçlandırılması ve bürokratik işlemlerin azaltılmasının hedeflendiğini söyledi.

MİRAS KALAN TAŞINMAZLAR İÇİN YENİ UYGULAMA

Teklifte miras yoluyla intikal eden taşınmazlarla ilgili önemli bir değişiklik de yer alıyor. Buna göre, mirasçılar dışında üçüncü kişilerin ortak olmadığı taşınmazlarda ortaklığın satış yoluyla giderilmesi sürecinde ilk ihale yalnızca mirasçılar arasında gerçekleştirilecek.

BİLİRKİŞİ İNCELEMELERİNE YENİ DÜZENLEME

Teklif kapsamında noterlik evraklarının ilgili mercilere gönderilmesine ilişkin süreçlerin kolaylaştırılması ve masrafların karşılanmasına yönelik hükümler de yer alıyor. Ayrıca hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvurulmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

DURUŞMALAR ARASINDAKİ SÜREYE ÜST SINIR

Yargılamaların daha hızlı ilerlemesini hedefleyen teklifte, hukuk mahkemelerinde iki duruşma arasındaki sürenin kural olarak üç ayı aşmaması öngörülüyor. Ayrıca bazı temyiz süreçlerinde davaların yeniden başa dönmesine neden olan uygulamaların da önüne geçilmesi planlanıyor.