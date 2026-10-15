Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Örenşehir Mahallesi'ndeki Çinkom Ortaokulu'nda 12 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Arkadaşlarının getirdiği meyve suyundan içtikleri belirtilen öğrencilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı. İhbar üzerine okula jandarma, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Rahatsızlanan öğrenciler, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.