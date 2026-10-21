Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) 25 yıldır sürdürdüğü destek çalışmalarına sanatın gücünü de ekledi…

“12 Renk Binlerce Umut” sergisi, Kadıköy Belediyesi iş birliğiyle Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) kapılarını açtı… Sergiden elde edilecek gelirin bir bölümü kanser tedavisi gören çocuklara umut olacak.

Prof. Dr. İnci Yıldız

‘Her eser tedaviye uzanan bir destek’

KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız, serginin anlamına dikkat çekerek şunları söyledi: “Çocukların kanser tedavisiyle karşı karşıya kaldığı süreç hem çocuklar hem de aileleri için birçok ihtiyacı beraberinde getiriyor.

Saim Erken

KAÇUV olarak bu yolculukta onların yanında olmak için çalışıyoruz. Bu serginin bizim için en kıymetli tarafı, birbirinden değerli 12 sanatçının eserlerini çocukların iyilik hâli için bir araya getirmesi.

Serap Murathanoğlu Eyrenci

Sanatın birleştirici gücünü dayanışmayla buluşturan bu serginin sanatseverlerle daha da büyümesini diliyoruz. Her bir eserin çocukların tedavi yolculuğuna uzanan bir desteğe dönüşecek olması bizim için çok değerli.”

Sanat dayanışması

Altan Çelem, Aygün Tuğay, Bahri Genç, Devrim Erbil, Didem Ünlü, Gazi Sansoy, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Mahir Güven, Saim Erken, Selahattin Aydın, Serap Murathanoğlu Eyrenci ve Yalçın Gökçebağ’dan oluşan 12 değerli sanatçı bu anlamlı projeye gönülden destek verdi.

Farklı sanat anlayışlarını ortak bir amaçta buluşturan sergi sanatın birleştirici gücünü dayanışmaya dönüştürdü. Sergilenen eser satışlarından elde edilecek gelirin bir bölümü kanser tedavisi gören çocukların ve ailelerinin tedavi sürecinde ihtiyaç duyduğu desteğin güçlendirilmesi için KAÇUV’un çalışmalarına aktarılacak.