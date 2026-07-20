ABD'nin Chicago kentinde, Michigan Gölü kıyısında inşa edilecek 72 katlı ve 261 metre yüksekliğindeki gökdelenin temeli için devasa bir mühendislik operasyonuna imza atıldı.

Şehrin tarihi mimarisine modern bir yorum getirmesi hedeflenen 400 Lake Shore Drive projesinin ilk kulesi için 12 saat boyunca aralıksız beton döküldü.

Lojistik bir başarıya sahne olan çalışmada, 250'den fazla beton mikseri görev yaptı. Yaklaşık ikişer dakikalık aralıklarla şantiyeye giriş yapan kamyonlar, 12 saatin sonunda temele yaklaşık 1.800 metreküp beton boşalttı. Dökülen bu miktarın, yaklaşık bir Olimpik yüzme havuzunun kapasitesine denk geldiği belirtildi.

Beton döküm işleminden önce ise ekipler iki hafta boyunca yoğun bir hazırlık süreci geçirdi. Binanın yükünü zemine sağlıklı bir şekilde aktarabilmek amacıyla temele yaklaşık 282 ton çelik donatı çubuğu yerleştirildi. Bu çelik miktarının, yaklaşık 155 binek otomobilin toplam ağırlığına eşit olduğu ifade edildi.

Sahada görev yapan 30 işçi ve 25 mikser şoförünün koordineli çalışmasıyla tamamlanan bu devasa yeraltı yapısı, gelecekte gökdelenin tüm yükünü taşıyacak gizli bir güç olarak kalacak. İçerisinde uygun fiyatlı konutların da yer alacağı 635 daireli lüks kule projesinin 2027 yılında tamamlanması planlanıyor.