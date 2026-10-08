Suudi Arabistan, petrol gelirlerine olan bağımlılığını azaltma ve ülkeyi bölgenin lojistik merkezine dönüştürme hedefi doğrultusunda "Kara Köprüsü" olarak da adlandırılan 7 milyar dolarlık devasa demiryolu projesi "Çöl Mucizesi"ni hayata geçiriyor.

Ülkenin Kızıldeniz kıyısındaki liman kenti Cidde’yi başkent Riyad üzerinden Basra Körfezi’ndeki Dammam’a bağlayacak olan yaklaşık 1.500 kilometrelik bu iddialı hat, şehirler arası ulaşımı ve ticareti kökten değiştirmeyi vaat ediyor.

Proje tamamlandığında Riyad ile Cidde arasındaki karayoluyla yaklaşık 12 saat süren zorlu yolculuk süresi, yüksek hızlı trenlerle 4 saatin altına inecek.

2034 YILINDA TAMANLANACAK

Vizyon 2030 stratejisinin temel taşlarından biri olan proje, krallığın toplam demiryolu ağını 8 bin kilometrenin üzerine çıkaracak. Çinli konsorsiyumla yapılan görüşmelerin yerel katılım şartları nedeniyle sonuçlandırılamamasının ardından aşamalı olarak inşa edilmesine karar verilen hat, İspanyol mühendislik şirketlerinin de katılımıyla 2034 yılına kadar tamamlanmayı hedefliyor.

Yalnızca yük ve yolcu taşımacılığıyla sınırlı kalmayan Suudi yönetimi; Riyad’dan Kurayyat’a uzanan "Çöl Rüyası" adlı lüks turizm treni ve hidrojenle çalışan çevre dostu tren yatırımlarıyla turizm ile sürdürülebilir ulaşım alanında da küresel bir çekim merkezi olmayı amaçlıyor.