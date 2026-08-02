Etiyopya hükümetinin tarihe geçmek amacıyla başlattığı dev ağaçlandırma hamlesi kısa sürede bir felakete dönüştü. Ülke genelinde başlatılan seferberlikle 12 saat gibi rekor bir sürede 353 milyondan fazla fidan toprağa dikildi.

Ancak plansız şekilde yürütülen bu kitlesel dikim hamlesi, kısa sürede kontrol edilemeyen çevresel sorunları beraberinde getirdi. Fidanların büyümesi için gereken aşırı su tüketimi ve yüksek bakım ihtiyacı, halihazırda kısıtlı olan su kaynaklarını ve altyapıyı çökme noktasına getirdi.

353 MİLYON AĞAÇ NASIL BİR FELAKETE YOL AÇTI?

Toprağa aktarılan yüz milyonlarca fidanın canlı kalabilmesi için kesintisiz sulama ve sürekli bakım gerekiyordu. Zaten kuraklıkla boğuşan bölgede fidanların aşırı su tüketimi, yerel su kaynaklarının hızla tükenmesine neden oldu.

Bunun yanı sıra fidanların ihtiyaç duyduğu yoğun bakım ve koruma çalışmaları yetersiz kaldı. Bölgedeki imkanların fidanların bakım gereksinimini karşılayamaması sonucu, dikilen ağaçların büyük bir kısmı kısa sürede kuruyarak ekosisteme ek yük bindirdi.

REKOR DİKİM KAMPANYASINDA NELER YAŞANDI?

Etiyopya'da bir asır önce yüzde 35 seviyesinde olan ormanlık alanların yüzde 4'e gerilemesi üzerine Yeşil Miras Girişimi hayata geçirildi. Kampanya kapsamında okullar, kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar tek bir gün içinde sahaya indi.

12 saatlik süre içinde 353 milyon 633 bin 660 fidanın dikildiği duyuruldu. Ancak bu rekor rakamlar bağımsız kurumlar tarafından hiçbir zaman resmi olarak doğrulanmadı ve tescil edilmedi.

BİLİM İNSANLARI VE RAPORLAR NE DİYOR?

Bölgede yapılan son bilimsel araştırmalar, aşırı su tüketimi ve bakım yetersizliği nedeniyle fidanların hayatta kalma oranının yalnızca yüzde 39,8'de kaldığını gösterdi. Dikilen ağaçların çoğunun bakımsızlıktan kuruması projenin amacına ulaşmadığını ortaya koydu.

Uzmanlar, bakım şartları ve su dengesi hesaplanmadan yapılan kontrolsüz dikimlerin doğaya faydadan çok zarar verdiğini vurguluyor. Sadece sayıya odaklanan hamlelerin kalıcı bir orman ekosistemi oluşturmadığı ifade ediliyor.