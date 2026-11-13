Microsoft Outlook ve Teams hizmetlerinde cuma günü meydana gelen ve 12 saati aşan kesinti, küresel ölçekte işletmelerin ve kamu kurumlarının iletişim süreçlerini felce uğrattı.

Yaşanan aksaklıklar nedeniyle bazı kuruluşlar yeniden faks makinelerini kullanmaya yönelirken, Avrupa'da en az bir tahvil geri alım işlemi durduruldu.

Microsoft, yapay zeka asistanı Copilot'ı da etkileyen sorunun arkasında sunucu problemlerinin yer aldığını ve sistemdeki arızaları çözmek amacıyla daha kapsamlı yazılım düzeltmelerinin hazırlandığını duyurdu.

Şirket ayrıca, olayla bağlantılı herhangi bir kötü niyetli faaliyet ya da siber saldırının tespit edilmediğini açıkladı.

HAVA YOLU ŞİRKETLERİ, BORSALAR ETKİLENDİ

Yüz milyonlarca kullanıcısıyla iş dünyasının en yaygın uygulamaları arasında bulunan Outlook ve Teams'deki kesinti; e-posta gönderme, takvim yönetme ve sanal toplantı düzenleme gibi devletler ve şirketler için temel olan işlevlerin yerine getirilmesini engelledi.

Kamuoyuna yapılan açıklamalara göre kesinti, Avustralya'dan Japonya ve ABD'ye kadar pek çok ülkedeki devlet kurumlarını etkiledi, yatırım şirketlerinde gecikmelere yol açtı, bazı şirketlerin finansal sonuçlarını yayımlamasını engelledi.

Durum, ayrıca hava yolu şirketlerinin müşterilerini iletişim gecikmeleri konusunda uyarmasına neden oldu.

Microsoft hizmetlerini bulut yerine kendi sunucularında barındıran kuruluşlar ise kesintiden görece daha az etkilendi.

TARİHİNİN EN UZUN ARIZASI

Söz konusu kesinti, Microsoft tarihindeki en uzun süreli erişim sorunlarından biri ve şirket hizmetlerinde bu yıl yaşanan ikinci aksaklık olarak kayıtlara geçti.

Microsoft, kesintinin özellikle bulut tabanlı e-posta ve planlama merkezi olan Exchange Online ile bağlantılı özellikleri etkilediğini, bu sistemle bağlantısı olmayan uygulamaların ise çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Yaşanan gelişme, hem temel yazılımları hem de bunları destekleyen bulut altyapısını sağlayan sınırlı sayıdaki büyük teknoloji şirketine yönelik küresel bağımlılığa ilişkin soru işaretlerini derinleştirdi.

Gelişmenin ardından Microsoft hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 1,7 değer kaybetti. Şirket hisseleri bu yıl şu ana kadar yaklaşık yüzde 8 oranında değer kazanmıştı.

DEVLET KURUMLARI ETKİLENDİ

İngiltere hükümetinden bir sözcü, NHS ve Londra Metropolitan Polis Teşkilatı gibi kurumları etkileyen kesintiye çözüm bulmak için Microsoft ile birlikte çalışıldığını açıkladı.

E-posta ve diğer hizmetlere erişim sağlanamaması Metropolitan Polis Teşkilatı'nın bazı suçların çevrimiçi bildirilmesine yönelik kapasitesini etkilerken, çağrılara yanıt verme kabiliyetinde bir aksama yaşanmadı.

NHS ise yerel birimlerinin bilgi teknolojileri sistemleri veya kağıt kayıtlar gibi alternatif yöntemlere başvurduğunu duyurdu.

DEV ŞİRKETLER KİLİTLENDİ

İş dünyasındaki yansımalar da geniş çaplı oldu. Avrupa borsa işletmecisi Euronext e-posta kesintileri bildirdi, İngiliz sigorta şirketi Aviva finansal sonuç toplantıları için yedek sistemlerini devreye aldı ve Danimarkalı denizcilik devi Maersk müşterilerini güncelleme gecikmeleri konusunda uyardı.

ABD'li yapay zeka devleri OpenAI ve Anthropic de Microsoft bağlayıcılarıyla ilgili sorunlar yaşarken; Hindistanlı hava yolu şirketleri IndiGo (INGL.NS), Akasa Air ve Air India e-posta destek hizmetlerinin etkilendiğini açıkladı.

Kesinti, Tayvanlı menkul kıymet firmaları, hayat sigortası şirketleri ve yatırım ortaklıklarında fon yönetimini de sekteye uğrattı.

İstihbarat teşkilatı ve federal polisin de kesintiden etkilenen kurumlar arasında yer aldığı Avustralya'da Siber Güvenlik Bakanı Tony Burke, Microsoft'un bir siber saldırıdan şüphelenmediğini belirtti. Bakan Burke, "Baş etmeye çalıştıkları etki... büyük ölçüde e-posta sistemleri üzerinde" diye ekledi.