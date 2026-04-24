Suriye İçişleri Bakanlığı, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkenin en çok aranan kaçaklarından biri haline gelen eski yetkili Emced Yusuf'un yakalandığını duyurdu.

Beşar Esad döneminin kanlı infazcılarından olan Yusuf, Hama şehrinin yaklaşık 50 kilometre dışındaki kırsal bölgede ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Enes Hattab, cuma günü yaptığı açıklamada savaş suçlusunun "titizlikle yürütülen bir güvenlik operasyonu sonucunda gerçekleştiğini" belirtti.

12'si çocuk en az 288 sivilin ölümünden sorumlu eli kanlı caninin yakalanmasından ise Amsterdam Üniversitesi'nden AEsar Şahhud ve Profesör Uğur Ümit Üngör sorumlu.

KATLİAMCI CANİYİ TÜRK PROFESÖR YAKALADI

Yusuf, 2013 yılında Şam'ın güneyindeki Tadamon mahallesinde gerçekleşen katliamı onayladı ve 12'si çocuk olmak üzere yüzlerce sivili katletti.

Bu vahşet, bizzat katiller tarafından kaydedilen ve daha sonra Avrupa'daki araştırmacılara sızdırılan bir dizi video ile gün yüzüne çıktı.

Görüntülerde gözleri bağlı sivil grupları bir çukurun kenarına götüren askerler, kadın ve çocuk demeden insanları zorla toplu mezara ittikten sonra onları kurşun yağmuruna tuttu.

Yüzünde yara olan bir adamın yönettiği üniformalı Esad rejimi askerleri rejim yanlısı milislerle birlikte sivilleri katletti. Kurbanların cesetleri daha sonra bir buldozer yardımıyla yakılarak toplu mezarlara gömüldü.

Söz konusu katliam videoları, bir hükümet dizüstü bilgisayarında tesadüfen bulunarak gizlice Paris'teki aktivistlere ulaştırıldı. Aktivistler ise bu kayıtları Amsterdam Üniversitesi'nden Ensar Şahhud ve Profesör Uğur Ümit Üngör'e gönderdi.

İki yıl boyunca titizlikle çalışan Üngör ve Şahhud, hem kurbanların kimliklerini hem de cinayetlerin işlendiği yeri tam olarak tespit etti.

Sol kaşındaki belirgin yara izi nedeniyle "gölge adam" olarak adlandırılan elebaşının Emced Yusuf olduğu bu süreçte kanıtlandı.

Üngör'ün ortağı Şahhud, rejim yanlısı bir araştırmacı kılığına girerek Yusuf ile internet üzerinden iletişim kurdu. Bir yıl boyunca Yusuf ile gerçekleştirdiği mülakatları gizlice kayda almayı başardı.

Bu çalışmaların sonucunda ABD ve Avrupa Birliği, Yusuf'a yaptırım uygulama kararı alırken Fransa da bir savaş suçları soruşturması başlattı.

Sonunda Yusuf, Suriye Güvenlik Güçleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Güvenlik güçleri katili yaka paça arabaya bindirdi.

CANİ YAKALANINCA LOKMA DAĞITTILAR

Yusuf'un yakalanma haberi, Tadamon sakinleri arasında büyük bir sevinç ve adalet duygusuyla karşılandı.

Katliam dönemini bizzat yaşayan mahalle sakinlerinden Mahir Rahime, "Şu an ne diyeceğimi bilemiyorum çünkü gerçekten çok mutluyum. Ancak aynı zamanda öldürülen ve yakılan o çocukların, kadınların görüntülerini asla hafızamdan silemiyorum. O masum insanlar hiçbir zaman unutulmamalı ve bu acılar hafızalarda her zaman taze kalmalıdır."

Katliamı yaşayan mağdurlar ise Suriye'de bayram etti. Yusuf'un katliamlarında ailesini kaybedenler sokaklarda lokma dağıttı.

Bölge halkı, Tadamon'daki katliamların 2015 yılına kadar sürdüğünü ve toplu katliam kurbanlarının 1000 kişiyi aşabileceğini belirtti.

Esad rejiminin 2024 yılının aralık ayında çökmesinden sonra Yusuf'un estetik ameliyatla yüzünü değiştirdiği söyleniyordu.

Ancak yakalanan Yusuf'un kaşındaki yara izinin hala durduğu ve oldukça korkmuş olduğu gözlerden kaçmadı.