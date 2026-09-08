ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Florida’nın Miami kentinde Kolombiya’ya gitmeden önce gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

‘İNGİLTERE’NİN YAPTIĞINI YAPMAYACAĞIZ’

İngiltere’nin de aralarında bulunduğu 12 ülkenin, Batı Şeria’daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle ticareti kısıtlama kararının sorulması üzerine Rubio, “Açıkçası, İngiltere’nin yaptığını yapmayacağız” ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin aldığı kararı gördüklerini belirten Rubio, ABD’nin bu konuda Londra’yı örnek alma yönünde bir planının bulunmadığını söyledi.

Rubio ayrıca Batı Şeria’da olası bir gerilim artışından endişe duyduklarını dile getirdi. Bölgenin hassas bir süreçten geçtiğini belirten ABD’li Bakan, Batı Şeria’da şiddet, çatışma veya gerilimin daha da tırmanmasını istemediklerini ifade etti.

12 ÜLKE TİCARETİ KISITLAMA KARARI ALDI

Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları, bugün yaptıkları ortak yazılı açıklamayla işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklayacaklarını duyurmuştu.

Açıklamada, İsrail’in Batı Şeria’daki uygulamalarının iki devletli çözüm perspektifini zayıflattığı ve bölgedeki durumun giderek kötüleştiği belirtildi. Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yol açtığı şiddet olaylarına da dikkat çekilerek iki devletli çözümün korunması gerektiği vurgulandı.

İsrail ise söz konusu ticari yaptırım kararına karşılık olarak İngiltere’nin Doğu Kudüs’te bulunan ve Filistin nezdinde faaliyet gösteren konsolosluğunu kapatma kararı aldığını açıkladı.