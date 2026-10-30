Avrupa Birliği (AB) üyesi 12 ülke, küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmaları azaltmak amacıyla stratejik petrol rezervlerini kullanıma açma kararı aldı. G7 ülkelerinin 100 milyon varillik petrol arzını artırma planına destek veren AB ülkeleri, önümüzdeki 3 ay içinde toplam 42,6 milyon varil petrolü piyasaya sürecek. Açıklanan miktarın yaklaşık yarısını dizel yakıt oluşturacak.

AB Enerjiden Sorumlu Komiseri Dan Jørgensen, Lüksemburg'da düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada, üye ülkelerin rezervlerini daha hızlı piyasaya sunma konusunda anlaştığını belirtti.

Jørgensen, önümüzdeki aylarda stratejik rezervlerden 42,6 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesinin planlandığını ve bu miktarın yaklaşık yarısının dizel yakıt olacağını söyledi.

Fransız haber ajansı AFP'nin aktardığına göre Fransa, Almanya ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu 12 AB ülkesi, rezervlerini 2027 yılının ocak ayı sonuna kadar kullanıma açacağını ortak açıklamayla duyurdu. Plan kapsamında 20,5 milyon varil dizel yakıt piyasaya sunulacak.

Fransa 10 milyon varil dizel yakıt çıkaracak

Fransa Ekonomi Bakanı Roland Lescure de toplantı sırasında ülkesinin atacağı adımları açıkladı. Lescure, Fransa'nın gelecek hafta stratejik petrol rezervlerini piyasaya sürmeye başlayacağını ve bu kapsamda 10 milyon varil dizel yakıtı kullanıma açacağını bildirdi.

Kararın arkasında Orta Doğu'daki savaş var

Petrol rezervlerinin piyasaya sürülmesi, G7 liderlerinin bu ayın başında aldığı ortak kararın bir parçası olarak hayata geçiriliyor. Anlaşma kapsamında G7 üyeleri ve ortak ülkeler, toplam 100 milyon varil ham petrol ve dizel yakıtı piyasaya sunmayı kabul etti.

Bu adımla özellikle Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle yükselen enerji fiyatlarının kontrol altına alınması ve küresel petrol piyasalarının istikrara kavuşması hedefleniyor.

Avrupa'da kış hazırlıkları da gündemde

Lüksemburg'da düzenlenen enerji bakanları toplantısında yalnızca petrol rezervleri değil, yaklaşan kış aylarına yönelik hazırlıklar da ele alındı.

Dan Jørgensen, yüksek enerji fiyatlarının Avrupa'daki hane halkları ve işletmeler için kışı zorlaştırabileceği uyarısında bulundu. Toplantıda, enerji maliyetlerinin etkilerini azaltmaya yönelik önlemler de değerlendirildi.

Slovenya'yı ise toplantıda Enerji Bakanlığı Devlet Sekreteri Tomaž Žagar temsil etti.