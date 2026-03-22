Diyarbakır'da Nevruz Parkı’nda düzenlenen kutlamalarda terör örgütü Öcalan’ın mesajı okundu. Kutlamalarda terör örgütü PKK bayrağı açıldı, Öcalan posterleri yer aldı. Hatta yetmedi, Ankara’da 5 kişinin hayatını kaybetti.



TUSAŞ saldırısını yapan teröristlerin afişleri asıldı ve hiç kimse müdahale etmedi. Oysa Trabzon Akçabaat’ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bayram mesajlarının bulunduğu afişler apar topar kaldırılmıştı.





12 VATANDAŞIMIZI ÖLDÜREN HAİN, KAHRAMAN GİBİ KONUŞMA YAPTI



Kutlamalarda Öcalan’ın mesajı okundu. Öcalan “Birlikte var olabileceğimize inanmamız gerekir” dedi. Kutlamada PKK’nın İstanbul’daki Çetinkaya mağazasına düzenlediği terör saldırısında 12 vatandaşımızı yakarak öldüren PKK’lı Çetin Arkaş da konuştu.





25 Aralık 1991’de İstanbul Bakırköy’deki Çetinkaya mağazasına düzenlenen terör saldırısının faillerinden olan Çetin Arkaş, 2025’in Temmuz ayında sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edildi. PKK saldırısında, 8’i kadın ve 1’i çocuk olmak üzere toplam 12 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı.



Gösteride Apo posterlerine ve PKK bayraklarına dokunulmadı, kızıl yıldızlı şapkalar toplandı.