Oyuncu Onur Tuna ile meslektaşı Yasemin Yazıcı’nın gözlerden uzak sürdürdüğü ilişkide romantik bir paylaşım geldi. Tuna, sevgilisi Yazıcı’nın yeni yaşını birlikte çekildikleri bir fotoğrafla kutlarken aşk dolu sözleriyle dikkat çekti.

SEVGİLİSİNİN YENİ YAŞINI KUTLADI

Birçok başarılı projede rol alan Onur Tuna, uzun süredir oyuncu Yasemin Yazıcı ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını takipçileriyle paylaşıyor.

Tuna bu kez sevgilisinin doğum günü için romantik bir paylaşım yaptı. Yasemin Yazıcı ile birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu, paylaşımına duygusal bir not düştü.

“TEMİZ BİR ÖMRÜN OLSUN SEVGİLİM”

Onur Tuna, sevgilisinin doğum gününü, “Yüzün, kalbin kadar temiz bir ömrün olsun sevgilim” sözleriyle kutladı.

Oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

SEDA SAYAN’DAN NAZAR BONCUKLU YORUM

Onur Tuna’nın Yasemin Yazıcı için yaptığı romantik kutlamaya ünlü isimlerden de yorum geldi. Seda Sayan, paylaşımın altına nazar boncuğu emojisi bıraktı.

ARALARINDA 12 YAŞ FARK VAR

1997 doğumlu Yasemin Yazıcı 29 yaşında. 1985 doğumlu Onur Tuna ise 41 yaşında. Çift arasındaki 12 yaş farkı, ilişkilerinin ilk dönemlerinde magazin gündeminde yer almıştı.