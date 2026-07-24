HURGADA'DA TATİL
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu Ahu Yağtu, sevgilisi Bora Cengiz ile çıktığı Mısır tatiliyle gündeme geldi. Kendisinden 12 yaş küçük meslektaşıyla Hurgada'da tatil yapan Yağtu, 48'inci yaşını romantik bir kutlamayla karşıladı.
AŞKLARINI GÖZLERDEN UZAK YAŞIYORLAR
Uzun süre özel hayatıyla gündeme gelmeyen Ahu Yağtu, geçtiğimiz yıl meslektaşı Bora Cengiz ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. İkili, ilişkilerini göz önünde yaşamasa da zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla mutluluklarını takipçileriyle paylaşıyor.
DOĞUM GÜNÜNÜ MISIR'DA KUTLADI
Tatil için Mısır'ın Hurgada kentini tercih eden çift, Ahu Yağtu'nun yeni yaşını da burada kutladı. Bora Cengiz, 48 yaşına giren sevgilisi için romantik bir doğum günü organizasyonu hazırladı.
SAHİLDE ROMANTİK ANLAR YAŞADILAR
Tatil boyunca denizin ve güneşin tadını çıkaran çift, sahilde at üzerinde geçirdikleri keyifli anları da sosyal medya hesaplarından paylaştı. Romantik kareler kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
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"MUHTEŞEM BİR DOĞUM GÜNÜ VE HARİKA BİR TATİLDİ"
Ahu Yağtu, tatilden kareleri sosyal medya hesabında paylaşarak, "Muhteşem bir doğum günü ve harika bir tatildi. Teşekkürler" notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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