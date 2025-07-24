2012’de elinde sadece bozuk bir kamera vardı, bugün ise milyar dolarlık servetiyle dijital dünyanın zirvesinde. Mr. Beast, nam-ı diğer Jimmy Donaldson, sıradan bir gençken başladığı yolculuğunda algoritmaları, izleyici psikolojisini ve içerik üretimini adeta yeniden tanımladı.

HER ŞEYİN BAŞLANGICI: SIKICI VİDEOLAR

Jimmy Donaldson, 1998 yılında ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde doğdu. YouTube kanalını 2012’de, henüz 13 yaşındayken açtı. O dönemlerde Minecraft videoları, rastgele oyun yorumları ve internetin derinliklerinden çıkan içeriklere yer veriyordu. Görüntü kalitesi düşüktü, sesi yankılanıyordu ve izleyicisi neredeyse yoktu. Ama o, “YouTube’un algoritmasını çözene kadar deneyeceğim” diyerek kendine bir hedef koymuştu.

40 SAATLİK VİDEOSU DÖNÜM NOKTASI OLDU

Dönüm noktası, 2017’de 100.000’e kadar saydığı absürt video oldu. Tam 40 saat süren bu çılgın video viral olunca her şey değişti. Mr. Beast, sadece ilginç içerik üretmiyor, aynı zamanda dayanıklılık, sabır ve merak duygusunu tetikleyen içeriklerle izleyiciyi ekran başına kilitliyordu.

1 milyon kâğıt parayı tek tek saymak, 24 saat boyunca dönme dolapta kalmak, arkadaşlarına 1 milyon dolar vermek, tüm süpermarketi satın alıp ihtiyaç sahiplerine bağışlamak gibi konseptler adeta YouTube tarihini yeniden yazdı. Mr. Beast, “İzleyici için ne kadar çılgınsa, yatırım yapmaya değer” felsefesiyle hareket etti.

CÖMERTLİĞİ ÖNE ÇIKARDI

Donaldson’un farkı sadece gösterişte değil, sosyal faydada da ortaya çıktı. Kurduğu “Beast Philanthropy” ile barınaklara, gıda bankalarına ve bireysel ihtiyaç sahiplerine yüzbinlerce dolar bağışladı. YouTube’un "izlenip geçilen" kültürünü, yardımlaşma kültürüyle birleştirdi.

#TeamTrees ve #TeamSeas kampanyalarıyla milyonlarca dolar toplayarak hem ormanlara fidan dikilmesini sağladı hem de okyanuslardan tonlarca plastik temizlenmesine önayak oldu.

ÇİKOLATALARI DÜNYAYA YAYILDI

YouTube gelirinin yanında Mr. Beast, girişimcilik yönünü de ortaya koydu.

Beast Burgers adlı dijital restoran zinciri ve Feastables adlı çikolata markası, kısa sürede büyük başarı elde etti. Markaları sadece “takipçi gücü”yle değil, pazarlama zekâsıyla büyüdü.

2023 yılına gelindiğinde Forbes ve Bloomberg gibi kuruluşlar, Mr. Beast’in net servetini 1 milyar dolara yaklaşan seviyelerde gösterdi. Yani, YouTube tarihinde bu unvana erişen ilk içerik üreticisi oldu.

GÜNDE 18 SAAT VİDEO ANALİZ ETMİŞ

Donaldson, verdiği nadir röportajlardan birinde şöyle diyor:“İnsanlar bir anda milyarder olduğumu sanıyor. Ama kimse günde 18 saat video analiz ettiğim yılları hatırlamıyor.”

Gerçekten de Mr. Beast’in başarısı, algoritma oyunundan ya da şöhret tesadüflerinden değil; sistemli denemeler, radikal yaratıcılık ve kesintisiz çalışma disiplininden doğdu.

Bugün Ne Yapıyor?

YouTube’da 270 milyonu aşkın aboneyle en büyük bireysel kanalın sahibi ve her bir videosu 100 milyon izlenmeye yakın. Ekibi 100’ü aşkın kişiden oluşuyor, içeriklerinin yapım bütçesi milyon dolarlarla ifade ediliyor ve hâlâ, içerik üretmenin temelinde şu ilkeyi benimsiyor: “İnsanların ‘bunu nasıl yaptı?’ diyeceği işler yap.”