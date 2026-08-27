Popüler sosyal medya platformlarındaki tehlike boyutu korkunç bir seviyeye ulaştı. Uluslararası çocuk koruma örgütlerinin yayımladığı son analizler, sanal ortamda taciz, cinsel sömürü ve güvenlik ihlallerinin merkezinde TikTok'un yer aldığını ortaya koydu. İngiltere merkezli Çocuk Yardım Hattı (Childline) verilerine göre; platformda çocuk güvenliğine dair şikayetler bir önceki yıla kıyasla yüzde 37 artarak rekor kırdı.

GÜNDE ORTALAMA 5 İSTİSMAR İHBARI YAPILIYOR

Ulusal Çocuklara Karşı Şiddeti Önleme Derneği (NSPCC) raporu, çocukların online ağlarda ne kadar savunmasız bırakıldığını gözler önüne serdi. İncelemelerde danışmanlık hatlarına en çok şikayet edilen uygulamalar şu şekilde sıralandı:

TikTok: 1.781 kez gündeme gelerek listenin ilk sırasına yerleşti.

Snapchat: 1.106 ihbarla ikinci sırada yer aldı.

Instagram: 569 şikayete konu oldu.

Roblox: 550 kez yardım talebiyle anıldı.

YouTube: 530 kez güvenlik uyarısına dâhil edildi.

EBEVEYN KONTROLÜ BİLE YETMEDİ

Raporda yer alan sarsıcı bir vaka, pedofillerin çocukların masumiyetini nasıl suistimal ettiğini açıkça gösterdi. 12 yaşındaki kızının tabletinde ebeveyn denetimi olmasına rağmen bir istismarcı tarafından hedef alındığını belirten mağdur bir anne, yaşadığı dehşeti anlattı. Anne, "Karşımdaki şahıs kızımı kandırıp sohbeti Discord'a taşıdı. Gönderdiği cinsel içerikli mesaja kızım o kadar naifti ki 'Benim kedim yok, köpeğim var' diye yanıt vermişti. Çocuklarımız bu platformlarda tamamen savunmasız. Ne yazık ki bu mecralar pedofiller için denetimsiz birer oyun alanına dönüşmüş durumda." açıklamasında bulundu.

TAMAMEN YASAKLAMA KARARI ALINDI

Katlanan şikayetlerin ve güvenlik zafiyetlerinin ardından İngiltere düğmeye bastı. İngiltere, önümüzdeki bahar ayından itibaren 16 yaş altı çocukların sosyal medya platformlarını kullanmasını tamamen yasaklama kararı aldı. Canlı yayınlar ve yabancılarla mesajlaşmaya katı sınırlamalar getiriliyor.

TÜRKİYE'DE DE 15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI

Türkiye, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen tarihi düzenlemeyle 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal medya platformlarına erişimi yasaklandı. Sosyal ağ sağlayıcılarına yaş doğrulama sistemleri kurma zorunluluğu getirilirken, kurala uymayan platformlara ağır yaptırımlar uygulanacak.

Sosyal medya devleri güvenlik filtrelerini ve yaş doğrulama araçlarını artırdıklarını savunsalar da uzmanlar, yasal zorunluluklar ve caydırıcı cezalar olmadan sanal tehlikelerin önüne geçilemeyeceğini vurguluyor.