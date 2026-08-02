Siirt'te çaya düşen çocuk boğuldu, oğlunu kurtarmaya çalışan baba akıntıya kapıldı Siirt'in Eruh ilçesi sınırlarında bulunan Botan Köprüsü mevkisinde akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre, F.S. (12) dengesini kaybederek Botan Çayı'na düştü. Durumu fark eden baba Ö.S, oğlunu kurtarmak için arkasından suya atladı ancak güçlü akıntıya kapılarak suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve Siirt Belediyesi İtfaiyesi dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sudan çıkarılan F.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Suda kaybolan baba Ö.S.'nin bulunması için başlatılan arama çalışmalarına, havanın kararması nedeniyle ara verildi. Çalışmaların sabah erken saatlerde yeniden başlayacağı belirtildi.

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