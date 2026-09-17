1799 yılında ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde 12 yaşındaki Conrad Reed, Little Meadow Deresi’nde oynarken yaklaşık 7,7 kilogram ağırlığında altın renginde bir taş buldu. Aile, taşın değerini bilmediği için 1799-1802 yılları arasında söz konusu taşı evlerinde kapı tutucu (eşik) olarak kullandı.

1802 yılında babası John Reed'in taşı bir kuyumcuya göstermesi üzerine taşın saf altın olduğu anlaşıldı. Taşın gerçek değerinden habersiz olan Reed, kuyumcudan o dönem bir çiftçinin bir haftalık maaşına denk gelen 3,50 dolar talep etti. Kayanın gerçek değeri ise ödenen rakamın yaklaşık bin katıydı.

12 KİLOGRAMLIK BAŞKA BİR ALTIN KÜLÇESİ DAHA ÇIKARILDI

Satışın ardından arazisinde daha fazla altın olduğunu fark eden John Reed, 1803 yılında ekipman ve işçi sağlayan üç ortakla bir madencilik şirketi kurdu. Ertesi yıl, arazide çalışan Peter adındaki köleleştirilmiş bir çocuk, madenin en büyük külçesi olan 12,7 kilogramlık başka bir altın külçesi çıkardı.

1825 yılına gelindiğinde altın madenciliği eyalette tarımdan sonraki en büyük ikinci sektör haline geldi. 1831'de alüvyon madenciliğinden yeraltı kuvars damarı madenciliğine geçildi. 1840 yılında yıllık 1 milyon doların üzerinde altın üretimi yapan Kuzey Karolina, 1848'deki Kaliforniya Altına Hücum dönemine kadar ABD'nin lider altın üreticisi konumunu sürdürdü.

15 BİN DOLARA SATILDI

Aile içi anlaşmazlıklar nedeniyle 1835-1845 yılları arasında kapalı kalan maden mülkü, John Reed'in ölümünün ardından 1895'te 15 bin dolara satıldı. Keşfin yapıldığı alan günümüzde restore edilmiş tünelleriyle Kuzey Karolina eyaletine bağlı "Ulusal Tarihi Simgesel Yapı" olarak müze statüsünde korunuyor.