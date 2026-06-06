En büyük arkeolojik keşifler genellikle yıllarca süren planlı ve milyon dolarlık uzman kazılarıyla değil, tarihin en garip tesadüfleriyle başlar. Kimi zaman sıradan bir çiftçinin sabanına takılan bir küp, kimi zaman ise bir çocuğun arazideki rastgele bir gözlemi insanlık tarihinin karanlık sayfalarına ışık tutar. Bunun en son ve en sarsıcı örneği, zengin teolojik geçmişiyle bilinen tarihi Celile bölgesindeki antik Yahudi köyü Korazim’de yaşandı.

Hz. İsa’nın "yazıklar olsun sana!" diyerek lanetlediği şehir

Hristiyanlığın kutsal kitabı Yeni Ahit’in Matta ve Luka İncillerinde adı sıkça geçen Korazim, Hz. İsa’nın bizzat mucizeler gösterdiği ancak öğretilerini ve mesajını inatla reddeden iki şehirden biri olarak tarihe geçti. Matta İncili’nde Hz. İsa’nın bu kent için sarf ettiği "Yazıklar olsun sana, Korazim!" bedduası, kenti yüzyıllar boyunca teolojik bir gizem perdesinin arkasına saklamıştı.

Celile Gölü'nün birkaç kilometre kuzeyinde yer alan ve İkinci Tapınak döneminden MS 11. yüzyıla kadar bin yıl boyunca canlı bir Yahudi yerleşimi olan bu antik kent, bugün içindeki sırları birer birer dışarı vuruyor.

Film sahnesi gibi: "Bitime 10 dakika kala mavi bir ışık gördüm"

Ramat Korazim Bölge İlkokulu'nda okuyan 12 yaşındaki Alon Horowitz, Korazim Milli Parkı'nda düzenlenen amatör bir kazı seferine katıldı. Üç gün süren yoğun çalışmanın son gününde, herkes toparlanmaya başlarken ve kazının resmi olarak bitmesine sadece 10 dakika kalmışken Alon, kazmasıyla toprağı son kez dürttü.

O anı adeta bir macera filmi gibi anlatan küçük Alon, "Toprağı kazarken aniden parıldayan mavi, yuvarlak ve çok özel bir şey fark ettim. Hemen alıp arkeoloğumuza koştum. Bunun binlerce yıllık nadir bir parça olduğunu öğrendiğimde yaşadığım mutluluğu ve gururu tarif edemem" dedi.

Roma İmparatorluğu’nun zenginlik şifresi: "Nichola" Taşı

İsrail Doğa ve Parklar Kurumu tarafından laboratuvarda incelenen bu nesnenin, antik dünyada "nichola" olarak bilinen, son derece prestijli ve nadir bir akik türü olduğu açıklandı. Gelişmiş testler, bu değerli taşın Roma veya Bizans döneminde yüksek statülü bir asilzadenin yüzüğüne ya da madalyonuna yerleştirilmiş lüks bir mücevher parçası olduğunu kanıtladı.

Kazıları yöneten Ariel Üniversitesi'nden Açie Cohen Tavor, bu taşın antik dünyadaki anlamını şu sözlerle özetliyor:

"Roma döneminde nichola taşları sıradan bir süs eşyası değildi; doğrudan gücü, prestiji, itibarı ve en üst sosyal statüyü temsil eden net bir semboldü. Bu keşif bize, Hz. İsa’nın lanetlediği Korazim’de sadece köylülerin değil, imparatorlukla doğrudan bağı olan çok zengin aristokratların da yaşadığını gösteriyor."

Arkeologlara göre bu tarz küçük kişisel nesneler, devasa binalardan veya antik caddelerden çok daha büyük bir tarihsel pencere açıyor; çünkü yüzyıllar önce yaşamış insanların estetik zevklerini, kişisel lükslerini ve sosyal bağlantılarını doğrudan ele veriyor.

İşin en ilginç yanı ise Korazim topraklarının çocuklara olan bu torpili ilk değil! 2021 yılında da bölgeyi gezen küçük bir kız çocuğu, yerde tamamen tesadüf eseri Bizans dönemine ait 1500 yıllık kusursuz bir bronz sikke bulmuştu. Görünen o ki, kutsal metinlerin "lanetli" dediği Korazim'in saklı kalmış zenginliklerini, toprağın altından çekip çıkarmak sadece çocukların saf şansına nasip oluyor.