Mersin'in Anamur ilçesinde geçen yıl yüksekten düşerek yaşamını yitiren 12 yaşındaki Eyüp Can Güner'in ölümüne ilişkin açılan davada, tutuklu sanık Necmettin Ulaş ikinci kez hakim karşısına çıktı.

28 Temmuz'da Saray Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir iş hanında çalışan Eyüp Can Güner'in yüksekten düşerek hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturmada, aynı iş yerinde çalışan Necmettin Ulaş'ın şaka amacıyla çocuğu kovaladığı ve olayın bu sırada meydana geldiği iddia edilmişti. Gözaltına alınan Ulaş, ihmali bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık hakkında "ihmali davranışla kasten adam öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Anamur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanık Necmettin Ulaş cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada savunma yapan Ulaş, olayda kötü niyetinin bulunmadığını öne sürerek, "Amacım onunla oyun oynamaktı. Karşımdaki de çocuk olduğundan bunun normal olduğunu düşünüyordum. Herhangi bir şekilde çocuğa zarar vermedim" ifadelerini kullandı.

Ailenin avukatı Gurbet Bilbay ise, hayatını kaybeden çocuğun kıyafetlerinde bulunan yırtıkların ve vücudundaki yaralanmaların ayrıntılı şekilde incelenmesini talep etti. Bilbay, mevcut raporların bazı sorulara açıklık getirmediğini savundu.

Tarafların beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Mahkeme, sanık Necmettin Ulaş'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.