Klasik müzik dünyasında genç yaşına rağmen dikkatleri üzerine çeken Elif Naz Ertuğrul, Salzburg Mozarteum Üniversitesi'nin Pre-College programına ikincilik derecesiyle kabul edildi ve Bölüm Başkanı ve “üstün yetenekli öğrenciler” sorumlusu Prof. Andreas Weber tarafından kabul edilen ilk Türk piyanist unvanını elde etti.

1841 yılında kurulan ve Wolfgang Amadeus Mozart'ın adını taşıyan Mozarteum Üniversitesi, her yıl dünya çapında yalnızca sınırlı sayıda üstün yetenekli öğrenciyi kabul ediyor. Elif Naz, piyano icrası, müzik teorisi, solfej ve Almanca alanlarında gösterdiği yüksek performansla jüriyi etkileyerek bu ayrıcalıklı programa seçildi.

KABUL EDİLEN İLK TÜRK ÖĞRENCİ OLDU

Elif Naz, programın tarihindeki en genç Türk öğrenci olmasının yanı sıra Mozarteum Üniversitesi'nin Piyano Pre-College Bölüm Başkanı ve “üstün yetenekli öğrenciler” sorumlusu Prof. Andreas Weber tarafından kabul edilen ilk Türk piyanist unvanını elde etti.

Bugüne dek 24'ten fazla ulusal ve uluslararası ödüle layık görülen Elif Naz, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan Prof. Eser Bilgeman ile piyano eğitimine devam ederken, devlet sanatçısı Gülsin Onay başta olmak üzere Avrupa'nın önde gelen profesörlerinden de ustalık dersleri aldı. Aynı zamanda akademik eğitimini Koç Okulu'nda sürdüren Elif Naz, müziğiyle olduğu kadar çok yönlü gelişimiyle de dikkat çekti.

Salzburg Mozarteum Üniversitesi'ne kabulü, akademik bir başarı olmasının yanı sıra aynı zamanda Elif Naz'ın uluslararası sahnelere uzanan sanat yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

ÇOCUKLUK HAYALİM GERÇEKLEŞTİ

Elif Naz Ertuğrul, “Böylesine köklü ve uluslararası bir kurumdan bu yaşta kabul almak benim için büyük bir onur. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum sahnelere bir adım daha yaklaştığımı hissediyorum. Müziğimle daha fazla insana ulaşmak ve ülkem Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek benim için tarifsiz bir gurur” dedi.