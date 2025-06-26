Diyarbakır'da 12 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırdığı iddiasıyla tutuklanan Z.Ş. (29), yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Mahkeme, delillerin büyük oranda toplanmış olması ve sanığın kaçma şüphesinin bulunmaması gerekçesiyle tahliye kararı verdi.

Olay, 2 Şubat'ta Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Sosyal medyada yaklaşık iki yıldır görüştüğü belirtilen Z.Ş. ile 12 yaşındaki kız çocuğu birlikte kayıplara karıştı. Ailenin kayıp başvurusu üzerine başlatılan aramada, taraflar 6 Şubat’ta Çocuk Şube Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Z.Ş. aynı gün tutuklandı.

12 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU ŞİKAYETÇİ OLMADI

Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, kız çocuğunun Adli Tıp raporunda kemik yaşının 16 olduğu tespit edildi. Duruşmada kız çocuğu, kendi isteğiyle Z.Ş.’ye kaçtığını ve şikayetçi olmadığını ifade etti.

İSTİSMAR EDİLDİ

Sanık Z.Ş. ise savunmasında, sosyal medyada tanıştıklarını ve kızın kendisine 16 yaşında olduğunu söylediğini belirtti. Z.Ş., yaşının küçük olduğunu bilseydi birlikte olmayacağını dile getirdi.

Savcı, ‘Çocuğun hürriyetinden yoksun bırakılması’, ‘Çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘Zincirleme şekilde cinsel istismar’ suçlarından sanığın cezalandırılmasını talep etti ve tutukluluk halinin devamını istedi. Ancak mahkeme, mevcut delil durumu ve kaçma şüphesinin bulunmadığını değerlendirerek sanığın tahliyesine karar verdi.

Duruşma, eksik belgelerin tamamlanması için 16 Ekim’e ertelendi.