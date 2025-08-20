Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Akçay Mahallesi’nde Zeynep Sut’un kayalıklardan dere yatağına düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
BATTANİYEYE SARILI HALDE BULUNDU, HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Ekipler, Sut’u battaniyeye sarılı halde babasının otomobilinde buldu.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen Zeynep Sut’u, iddiaya göre, ailenin düştüğü yerden çıkardığı ve hayatını kaybettiği anlayınca battaniyeye sardıkları belirtildi.
Zeynep’in cenazesi otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDEN SONRA BELLİ OLACAK
Zeynep Sut’un anne ve babasının, engelli 2 çocuğunun tedavileri için o gün Şanlıurfa’daki hastaneye gittikleri, Zeynep Sut’un ise hayvanları otlattıktan sonra ahıra bıraktığı ardından dere yatağının kıyısına gittiği öğrenildi.
Şanlıurfa’dan dönen ailenin, kızlarının eve uğramadığını öğrendiği, yaptıkları aramada Zeynep’in cansız bedenini kayalıkların aşağısındaki dere yatağında buldukları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, battaniyeye sarıp araçlarına götürdükleri belirtildi.
Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde otopsisi süren Zeynep’in kesin ölüm nedeni yapılan incelemenin ardından netlik kazanacak.
TOPRAĞA VERİLDİ
Otopsi işlemlerinin ardından Zeynep Sut’un cenazesinin Akçay Mahallesi’ne bağlı Zıkreş mezrasında toprağa verileceği öğrenildi.