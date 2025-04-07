ABD, Güney Carolina'da yaşayan beş çocuk annesi Tracy, evinin tavanından bir gümbürtü duyduktan sonra yatak odasının tavanından çivilerin düştüğünü gördü. Sabaha karşı yaşanan bu olaydan ürken Tracy, metafizik öğelerden korktu ancak korkuları çok daha gerçek sebeplere bağlı çıktı.

Ailenin tavan arasını kontrol etmesi üzerine bulunan kişinin, Tracy'nin hapisten yeni çıkan eski arkadaşı olduğu fark edildi.

WCNC'nin haberine göre Tracy, eski partneri hapisteyken onunla mektuplaşmış ve adam değiştiğini iddia etmişti ancak Tracy onunla yeniden bir ilişki kurmaya hiç yanaşmamıştı.

TUVALET İHTİYACINI BARDAKLARLA KARŞILAMIŞ

İstenmeyen misafiri Tracy'nin oğulları ve yeğeni fark etti. Tavan arasında saklanan adamı bulduklarında büyük şaşkınlık yaşadılar. Tracy, "Eski ceketleri ve montları ısıtma ünitesinin içine doldurmuş ve orada uyuyormuş" dedi.

Yakalanan adam, polis gelmeden hemen önce evden kaçtı. Yerel 8'in haberine göre eski erkek arkadaş, tuvalet ihtiyacını karşılamak için büyük bardaklar kullanmış; bardaklar dışkı ve idrarla dolu halde bulunmuştu.

Ayrıca tavan arasındaki havalandırma deliklerini de modifiye ederek aşağıyı, yani Tracy'yi izleyebileceği şekilde düzenlemişti. Tracy ise eski sevgilisinin kendisini gizlice izlediğini öğrendiğinde yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi...