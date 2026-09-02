Kripto para dünyası bugüne kadar pek çok zenginleşme hikayesine sahne oldu ancak hiçbiri bu kadar "bitti" denilen yerden dönmedi.

İngiltere’de yaşayan ve kimliğini gizli tutan bir yatırımcı, tam 12 yıl önce kaybettiğini düşündüğü Bitcoin’leri sayesinde bir gecede milyoner oldu. Üstelik bu mucize, ümidini kesen adama eşinin yaptığı o son ısrarla gerçekleşti.

1.500 STERLİNK YATIRIM NASIL KABUSA DÖNÜŞTÜ?

Her şey 2011 yılında başladı. Arkadaşının "Bu iş çok büyüyecek" sözüne güvenen genç adam, o dönem henüz 2 yaşındaki Bitcoin’e 1.500 sterlin yatırdı.

Alımını, İngiltere’nin en eski kripto borsalarından biri olan Intersango üzerinden yapmıştı, ancak büyük umutlarla başlayan bu yolculuk, 2014 yılında borsanın aniden çökmesiyle tam bir kabusa dönüştü.

Hesabı dondurulan ve o dönem hiçbir resmi denetimi olmayan borsadan parasını alamayan yatırımcı, büyük bir şok yaşadı. Üstelik tam da o yıllarda hasta ebeveynleri ve çocuklarının eğitim masrafları nedeniyle maddi olarak çok zor bir dönemden geçiyordu.

"YÜKSELİŞİ MİDEME YUMRUK GİBİYDİ"

Kendisi çaresizlik içindeyken Bitcoin'in yıllar boyu rekorlar kırarak yükselmesini izlemek onun için bir işkenceye dönüştü. Talihsiz yatırımcı o günleri, "Bitcoin'in sürekli yükselişini izlemek mideme yenen bir yumruk gibiydi. Bir süre sonra bakmayı bıraktım. 'Her şeyi kaybettim' dedim ve parayı gözden çıkardım.

En acısı da o parayla ailem için neler yapabileceğimi bilmekti" sözleriyle özetliyor.2018 yılında borsanın eski ortaklarından gelen ve hak talep etmesini söyleyen e-postaları bile "kesin dolandırıcılıktır" diyerek çöpe attı. Umudunu tamamen yitirmişti.

4,4 MİLYON DOLARLA GELEN BİR HAYAT

Yatırımcının zamanında unuttuğu o Bitcoin'lerin bugünkü değeri tam 3,3 milyon sterlin.

Şu an varlıklarını tamamen yasal ve denetlenen bir borsaya taşıyan çiçeği burnunda milyoner, yaşadığı travmayı hala atlatabilmiş değil.

Paranın hala orada olduğundan emin olmak için hesabını günde en az 20 kez kontrol ettiğini söylüyor ve ekliyor: "Kripto dünyasında hiçbir şey tam anlamıyla güvende hissettirmiyor, ne olacağını asla bilemezsiniz.

"Büyük sabrın ve hukuki zaferin ardından milyoner olan İngiliz vatandaşının ilk planı ise oldukça duygusal:

Hasta kayınvalidesi için daha büyük bir ev satın almak, ardından tüm ailesiyle büyük bir kutlama partisi yapıp tatile çıkmak.