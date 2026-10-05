Olay, merkeze bağlı Acar köyünde 12 yıl önce meydana geldi. Khaled Tayson’un cesedi bir sulama kuyusunda bulundu. O dönem yürütülen soruşturmanın ardından olayla ilgili takipsizlik kararı verildi.
Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ile Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosya yeniden incelemeye alındı.
YENİ BULGULAR SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ
Dosya kapsamında yapılan Adli Tıp incelemeleri, tanık beyanları ve baz analizlerinin değerlendirilmesi sonucunda daha önce verilen takipsizlik kararı kaldırıldı.
Yeniden yürütülen soruşturma kapsamında Tayson’un ölümüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli belirlendi. C.İ., R.U. ve D.U., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden C.İ., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
R.U. ve D.U. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.