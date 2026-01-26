Formula 1 tarihinin efsane isimlerinden Michael Schumacher’den yıllar sonra sevindirici bir haber geldi. 12 yıl önce geçirdiği ağır kazanın ardından uzun süredir tedavi gören Schumacher’in sağlık durumunda olumlu bir ilerleme kaydedildiği belirtildi.

AĞIR KAZA HAYATINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

Michael Schumacher, 2013 yılında kayak yaparken başına aldığı darbe sonucu ağır şekilde yaralanmış ve felç kalmıştı. Kazanın ardından uzun süre yoğun bakımda kalan Alman pilot, yıllardır yatağa bağımlı bir yaşam sürüyordu.

TEKERLEKLİ SANDALYEYE OTURABİLİYOR

57 yaşındaki Schumacher’in tedavilere yanıt verdiği ve artık tekerlekli sandalyede oturabildiği öğrenildi. Bu gelişme, Schumacher’e yakın çevreler tarafından önemli bir ilerleme olarak değerlendiriliyor.

İSPANYA’DAKİ MALİKESİNDE ZAMAN GEÇİRİYOR

Efsane pilotun, İspanya’daki yaklaşık 50 milyon dolarlık malikesinde tedavi sürecini sürdürdüğü belirtildi. Schumacher’in, eşi Corinna Schumacher’in desteğiyle tekerlekli sandalyesine binerek göl kenarında kısa turlar attığı ifade edildi.

SEVENLERİNE UMUT OLDU

Yıllardır sağlık durumuyla ilgili sınırlı bilgi paylaşılan Michael Schumacher’den gelen bu haber, hem Formula 1 dünyasında hem de hayranları arasında umut ve duygusal bir sevinç yarattı.