İstanbul’da iki ayrı çocuğa cinsel istismar suçundan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ömer G. (42), Büyükçekmece’de annesinin evinde düzenlenen operasyonla yakalandı. 2014 yılından bu yana aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari hükümlünün üzerinden başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik belgesi çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yurt dışına kaçan Ömer G.’nin bir süre önce kaçak yollarla Türkiye’ye döndüğünü tespit etti. Kalabileceği adresleri araştıran ekipler, annesinin Büyükçekmece’deki evine ara sıra uğradığını belirledi. Bu adrese düzenlenen operasyonda Ömer G. gözaltına alındı.

CEZAEVİNDEN FİRAR EDİP BİR BAŞKA ÇOCUĞA İSTİSMARDA BULUNDU

Ömer G.’nin 2007 yılında bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu, bu suç nedeniyle 2011’de Silivri Cezaevi’ne girdiği belirlendi. 2014’te Kırklareli Açık Cezaevi’ne sevk edilen hükümlünün buradan firar ettiği öğrenildi.

2017 yılında Küçükçekmece’de bir başka çocuğa cinsel istismarda bulunan Ömer G.’nin, aynı yıl kaçak yollarla önce Yunanistan’a, ardından Almanya’ya gittiği belirtildi.

ALMANYA’DA İLTİCA TALEBİ REDDEDİLDİ

Almanya’da yaptığı iltica başvurusu reddedilen Ömer G.’nin, mülteci kampından kaçarak kaçak yollarla İstanbul’a döndüğü belirlendi.

Yakalanmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen firari hükümlü, işlemlerinin yapılması için adliyeye sevk edildi.