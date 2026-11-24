Ülkenin ticari başkenti Colombo'da binaların ve hareket halindeki araçların arasında uçan binlerce kelebek, vatandaşların ilgisini çekti. Independence Meydanı, Marine Drive ve Kirulapone başta olmak üzere birçok noktada görüntülenen kelebek sürülerine Galle ve Ratnapura kentlerinde de rastlandı.

SON 12 YILIN EN BÜYÜK HAREKETLİLİĞİ

Sri Lanka'da 1987 yılından bu yana kelebek hareketlerini inceleyen çevre uzmanı Jagath Gunawardana, 2014'ten bu yana bu kadar yoğun bir hareketliliğe tanıklık etmediğini belirtti.

Sabaragamuwa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kapila Dissanayake ise sürülerin büyük bölümünü sarı renkli "Catopsilia pomona" türünün oluşturduğunu açıkladı. Şehir merkezlerindeki yüksek binaların kelebeklerin uçuş yönünü değiştirdiği, bu nedenle hayvanların açık alanlara ve caddelere yöneldiği değerlendiriliyor.

280 KİLOMETRE YOL KATEDEBİLİYORLAR

Sri Lanka Ulusal Temel Araştırmalar Enstitüsü'nden kelebek araştırmacısı Himesh Dilruwan Jayasinghe, mevsimsel yağışların ardından bitki örtüsünün canlanmasının kelebek popülasyonundaki artışta önemli rol oynadığını belirtti. Yağışlarla birlikte çoğalan taze yapraklar, tırtıllar için zengin besin kaynakları oluştururken kelebeklerin üremesi için de elverişli koşullar sağlıyor.

Daha önce 60 farklı noktada gerçekleştirilen gözlemlerde adanın güneydoğusundan kuzeybatısına uzanan uçuş güzergahları belirlendi. Araştırmacılar, kelebeklerin uygun hava koşullarında yaklaşık 280 kilometrelik mesafeyi üç ila dört günde katedebileceğini hesapladı.

Sri Lanka Kelebek Koruma ve Araştırma Grubu, bu yılki hareketliliğin güzergahını belirleyebilmek için vatandaşlardan gördükleri kelebek sürülerini fotoğraf ve videolarla kaydetmelerini istedi.