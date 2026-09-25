İstanbul’da polis ekipleri, uzun süredir aranan firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan takipte, 2011 yılında işlenen “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme” suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan ve 2014 yılından bu yana firari olan Hüseyin K.’nin izine ulaşıldı. Yaklaşık 12 yıldır sahte kimliklerle yaşayan ve üzerine mal varlığı kaydetmeyen Hüseyin K., çapkınlık yapmak için gittiği otelde yakalandı.

12 YILDIR İZİNİ KAYBETTİRDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı incelemede, 2011 yılında işlenen “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme” suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan Hüseyin K.’nin 2014 yılından bu yana firari olduğu belirlendi.

Yaklaşık 12 yıldır izini kaybettiren Hüseyin K.’nin nerede yaşadığı ve kimlerle bağlantı kurduğu polis tarafından mercek altına alındı.

SAHTE KİMLİK VE BAŞKALARININ ÜZERİNE KAYITLI ARAÇLAR

Polisin yaptığı araştırmada Hüseyin K.’nin yakalanmamak için sahte kimlikler kullandığı belirlendi. Firarinin üzerine herhangi bir mal varlığı kaydetmediği, kaldığı yerleri ve kullandığı araçları ise arkadaşları ve aile bağlantıları üzerinden ayarladığı tespit edildi.

Bu yöntemlerle resmi kayıtlarda mümkün olduğunca iz bırakmamaya çalıştığı değerlendirilen Hüseyin K.’nin geçmişteki yaşamı da detaylı şekilde araştırıldı.

DATÇA’DAN KARASU'YA, ORADAN KUMBURGAZ'A

Polisin araştırmasında Hüseyin K.’nin geçmiş dönemlerde Datça’da varlıklı bir yaşam sürdüğü belirlendi. Daha sonra Sakarya’nın Karasu ilçesine geçtiği tespit edilen Hüseyin K.’nin buradaki mal varlıklarını elden çıkardığı, ardından İstanbul Kumburgaz’a geldiği yönünde bilgilere ulaşıldı.

EŞİNİN HAREKETLİLİĞİ POLİSİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin K.’nin aile ve arkadaş çevresindeki bağlantılarını da incelemeye aldı.

Hüseyin K.’nin resmi eşinin normal yaşam düzeninin Kadıköy merkezli olmasına rağmen Silivri, Çatalca ve Kumburgaz bölgelerinde hareketlilik göstermesi polisin dikkatini çekti.

Bu hareketlilik, Hüseyin K.’nin Kumburgaz civarında bulunduğuna ilişkin alınan bilgileri güçlendirdi. Ekipler, söz konusu hareketliliği takibe aldı.

KALDIĞI SİTE TESPİT EDİLDİ

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, yapılan takip sonucunda Hüseyin K.’nin Kumburgaz’da kaldığı site belirlendi.

Polis, firarinin burada da kendi adına kayıtlı bir araç kullanmadığını tespit etti. Hüseyin K.’nin kullandığı aracın bir arkadaşının üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

Aracın belirlenmesinin ardından Hüseyin K.’nin hareketleri yakın takibe alındı.

ÇAPKİNLİK BULUŞMASI ELE VERDİ

22 Eylül’de Hüseyin K. Kumburgaz’dan yola çıktı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri de firarinin peşine düştü.

Yaklaşık 12 yıldır aranan Hüseyin K., Kumburgaz’dan Pendik’e kadar takip edildi. Elde edilen bilgilere göre firarinin Pendik’e gitme nedeni, buluşacağı bir kadınla görüşmekti.

Hüseyin K., kadınla buluşmak üzere Pendik’te bulunan bir otele girdi.

12 YILLIK FİRAR OTELDE BİTTİ

Hüseyin K.’nin otele giriş yapmasının ardından polis ekipleri operasyon için harekete geçti. Yaklaşık 12 yıldır aranan firari, düzenlenen operasyonla otelde yakalanarak gözaltına alındı.

Sahte kimlikler kullandığı, üzerine mal varlığı kaydetmediği, kaldığı yerleri ve kullandığı araçları yakınları üzerinden ayarladığı belirlenen Hüseyin K.’nin 12 yıllık firarı, çapkınlık yapmak için gittiği otelde sona erdi.