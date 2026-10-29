Ülkenin Patagonya bölgesindeki Río Negro eyaletinde bulunan Carrilaufquen Lagünü, uzun süreli kuraklığın etkisiyle büyük ölçüde küçülmüştü. Yağışların artmasıyla birlikte gölün su seviyesi yeniden yükselmeye başladı.

KURUYAN GÖLE FLAMİNGOLAR GERİ DÖNDÜ

Yaklaşık 461 hektarlık alana sahip Carrilaufquen Lagünü, kuraklık öncesinde çok sayıda su kuşuna ev sahipliği yapıyordu. Gölün yeniden su tutmasıyla birlikte flamingolar ve ördekler bölgede görülmeye başladı.

Gölü besleyen Nahuel Niyeu Deresi'nin de uzun süren su azlığının ardından yeniden güçlü biçimde akmaya başlaması, toparlanmada önemli rol oynadı. Dereyle birlikte yağmur sularının göle ulaşması, kuruyan alanların yeniden suyla kaplanmasını sağladı.

Bölgedeki değişim, yalnızca gölün görünümünü değil, çevresindeki canlıların yaşam koşullarını da etkiliyor. Su seviyesinin yükselmesiyle kuşların beslenebileceği ve dinlenebileceği alanlar yeniden oluşuyor.

GÖLÜN TAMAMEN TOPARLANMASI ZAMAN ALACAK

Carrilaufquen Lagünü, kuraklıktan önce bölge halkının ziyaret ettiği doğal alanlardan biriydi. Ancak uzun süreli yağış eksikliği ve gölü besleyen su kaynaklarındaki değişimler, zamanla suyun çekilmesine neden oldu.

Gölün yeniden su tutması sevindirici bir gelişme olsa da uzmanlar, ekosistemin tamamen iyileştiğini söylemek için henüz erken olduğunu belirtiyor. Su seviyesinin korunması, önümüzdeki dönemdeki yağışlara ve derelerden gelen su miktarına bağlı olacak.

Bölgedeki doğal yaşamın kalıcı olarak toparlanıp toparlanmadığı ise su kalitesi ve kuş popülasyonları üzerinde yapılacak gözlemlerle anlaşılacak.