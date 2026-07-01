Gökyüzü, çeyrek asra yaklaşan en önemli kozmik hareketlerinden birine sahne oluyor. Bolluk, bereket ve büyüme gezegeni Jüpiter, tam 12 yıl aradan sonra ilk kez Aslan burcuna geçiş yaptı.

1 yılı aşkın süreyi kapsayan ve 26 Temmuz 2027’ye kadar devam edecek olan döngü özellikle Jüpiter’in son bir yıldır Yengeç burcundaki içe dönük ve duygusal seyrinin ardından 4 burç için kariyer, aşk ve aile hayatında köklü dönüşümleri beraberinde getirecek.

Hayatı daha çoşkulu yaşama gücü verecek

Astroloji literatüründe Jüpiter; şans, finansal büyüme ve hayatın sunduğu büyük fırsat döngüleriyle ilişkilendirilir. Zodyak turunu yaklaşık 12 yılda bir tamamlayan dev gezegen, en son 2014-2015 yıllarında uğradığı Aslan burcuna geri dönerek hayatlarımıza yeni bir ufuk çizgisi çekiyor.

Ünlü astrolog Beatriz Leveratto, bu geçişin insan psikolojisi üzerindeki etkisini şu sözlerle açıklıyor: "Jüpiter’in temel işlevi, ruhumuzdaki iyimserlik ve güven duygusunu harekete geçirmektir. Bize hayatı daha coşkulu, cömert ve cesur bir şekilde deneyimleme gücü verir."

Özgüven patlaması yaşanacak

Yönetici gezegeni Güneş olan ve "Ateş" elementini temsil eden Aslan burcundaki bu Jüpiter transiti; yaratıcılık, sahnede olma arzusu, karizma ve bireysel özgüvenle ilgili her alanı doğrudan etkileyecek.

Uzmanlara göre bu süreç, pek çok insan için uzun süredir saklandığı gölgelerden çıkma, gerçek potansiyelini dünyaya gösterme ve liderlik rollerini üstlenme dönemini başlatacak.

Astrolog Leveratto, "Bu geçiş bizi tamamen kendimiz olmaya davet ediyor. Kendi kalbimizin sesini dinleme ve kendimize inanma konusundaki özgüvenimizi büyük bir sınavdan geçirecek" diyerek sürecin ruhsal önemine dikkat çekiyor. Özellikle haritasında sabit burçlar (Aslan, Boğa, Akrep, Kova) ağırlıkta olanlar için bu bir yıllık süreç, hayat felsefelerini baştan yazacakları bir döneme işaret ediyor.