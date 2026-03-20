2014 yılında evlenen ve uzun yıllar örnek çift olarak gösterilen Pelin Karahan ile Bedri Güntay, boşanma kararını yeniden değerlendirmek için Bodrum’a gitti. Çiftin bu tatili “son şans” olarak gördüğü konuşuluyor.

AİLELER DEVREYE GİRDİ

Boşanma kararıyla sevenlerini şaşıtan çift, ailelerinin araya girmesiyle yeni bir adım attı. İddialara göre Karahan ve Güntay, çocuklarıyla birlikte Bodrum’a giderek evliliklerini kurtarmayı deneyecek.

BODRUM TATİLİ SON ŞANS OLACAK

Pelin Karahan ve Bedri Güntay, İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi. VIP bölümünde uçuş saatini bekleyen çiftin yanlarında çocukları Ali Demir ve Eyüp Can da yer aldı.

Ancak dikkat çeken detay, ikilinin birbirleriyle mesafeli olmasıydı. Bodrum’da geçirecekleri bu tatilin, 12 yıllık evlilikleri için bir dönüm noktası olup olmayacağı merak konusu.