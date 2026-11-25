Madagaskar'daki dev baobab ağaçları, gövdelerinde 120 bin litreye kadar su depolayarak dokuz ay süren şiddetli kuraklığa dayanıyor. Bu yüksek su tutma kapasitesi, ağaçların yağışsız dönemlerde dahi yaşam döngüsünü sürdürmesini sağlıyor.

SÜNGER GİBİ SU EMEN GÖVDE YAPISI

Afrika ve Madagaskar'ın kurak savanlarında yetişen baobab ağaçlarının kalın ve lifli gövde dokuları özel bir evrimsel yapıya sahip bulunuyor. Ağaçların gövde içindeki bu dokular, yağışlı mevsim boyunca suyu tıpkı bir sünger gibi emerek bünyesinde hapsediyor. Tek bir yetişkin baobab ağacı, bu mekanizma sayesinde gövdesinde 120 bin litreye kadar su biriktirebiliyor.

DOKUZ AYLIK KURAKLIĞA NASIL DAYANIYORLAR?

Yağışların kesilmesiyle birlikte bölgede dokuz aya varan şiddetli kuraklık dönemi başlıyor. Baobab ağaçları bu süreçte su kaybını en aza indirmek amacıyla yapraklarını tamamen döküyor. Gövdelerinde önceden depoladıkları devasa su rezervi, bitkinin bu zorlu dönemde kurumasını önleyerek hayatta kalmasını sağlıyor.

ÇEVREDEKİ CANLILAR İÇİN YAŞAM KAYNAĞI OLUYOR

Baobab ağaçlarının gövdelerinde tuttuğu su, yalnızca bitkinin kendisi için değil bölgedeki ekosistem için de hayati önem taşıyor. Kuraklık döneminde bölgedeki tüm yüzey suları tükendiğinde bu ağaçlar devreye giriyor. Ağaçların gövdesindeki su rezervi, savanlarda yaşayan diğer canlılar için kritik bir su kaynağı görevi görüyor.