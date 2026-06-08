Çin devlet medyası, askeri havacılıkta çığır açacağı iddia edilen ancak bilim kurgu filmlerini aratmayan fütüristik bir hava-uzay uçak gemisi konseptini dünyaya duyurdu. "Nantianmen Projesi" kapsamında geliştirilen ve "Luanniao" adı verilen devasa platformun fırlatma detayları, küresel savunma sanayisinde geniş yankı uyandırdı.

Geleneksel uçak gemilerinden farklı olarak denizler yerine stratosferde (atmosferin yaklaşık 30 kilometre yukarısında) konumlandırılması planlanan bu devasa yapının, 242 metre uzunluğa, 684 metre kanat açıklığına ve tam 120 bin ton ağırlığa sahip olması öngörülüyor.

Kıyaslama açısından, şu an dünyadaki en büyük nükleer uçak gemisi olan ABD'nin USS Gerald Ford gemisiyle benzer bir ağırlığa sahip olan bu yapının, havada asılı kalarak operasyon yürüteceği iddia ediliyor.

PSİKOLOJİK GÖZDAĞI VERİYORLAR

Çin savunma kaynaklarının paylaştığı bilgilere göre Luanniao, radara yakalanmayan delta kanat tasarımlı 88 adet "Xuannyu" insansız savaş uçağını, hipersonik füzeleri ve lazer silahlarını bünyesinde barındıracak. Projenin temel amacı, hem dünya üzerindeki hem de alçak yörüngedeki hedefleri tespit edilmesi ve engellenmesi imkansız hızlarla vurabilecek küresel bir hava üssü oluşturmak.

Ancak askeri uzmanlar ve havacılık analistleri bu projeye oldukça temkinli yaklaşıyor. Havacılık tarihinin en büyük uçağı olan Antonov An-225'in bile maksimum 640 tonla havalanabildiği düşünüldüğünde, 120 bin tonluk bir yapıyı stratosfere çıkarmak ve orada tutmak mevcut nükleer, itki, enerji ve malzeme teknolojileriyle imkansız görünüyor.

Uzmanlar, Çin’in bu hamlesini yakın zamanda hayata geçecek askeri bir teçhizattan ziyade, teknolojik gövde gösterisi, uzun vadeli bir vizyon ve rakiplerine karşı yürüttüğü bir "psikolojik gözdağı" stratejisi olarak değerlendiriyor.