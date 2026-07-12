2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç ile İngiltere, ABD’nin Miami şehrindeki Miami (Hard Rock) Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İngiltere, Norveç'i 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu.

Norveç maçın 36. Dakikasında Schjelderup’un attığı golle öne geçti.. İngiltere ise ilk yarının uzatma bölümünde Bellingham ile beraberliği yakaladı ve devreye 1-1'lik eşitlikle girildi.

BELLINGHAM UZATMALARDA TURU GETİRDİ

İkinci yarıda iki takım da aradığı golü bulamazken mücadele uzatma dakikalarına taşındı. İngiltere'nin yıldız ismi Bellingham, 93. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.