Askeri istihbarat dünyası ve savunma sanayii siteleri, Çin’in denizlerdeki gizli hamlesini konuşuyor. Naval News ve The War Zone (TWZ) tarafından aktarılan bilgilere göre; 1 Haziran 2026 tarihli uydu görüntülerinde, Şanghay'daki Jiangnan (JN) Tersanesi'nde benzersiz mimariye sahip devasa bir denizaltı saptandı.

Henüz resmi adı ve askeri kodu gizli tutulan bu yeni savaş gemisinin en radikal özelliği, su altı araçlarının simgesi olan o dikey üst kule yapısının, yani "geleneksel yelkenin" (sail/conning tower) tamamen ortadan kaldırılmış olması.

ABD’nin en güçlü nükleer gemilerinden bile daha uzun

Deniz savaşları analisti HI Sutton’ın gövde ölçümlerine dayanan hesaplamalarına göre bu yeni gizemli tasarım, yaklaşık 120 metre uzunluğa ve 11 metre genişliğe sahip. Bu ölçüler, askeri dengelerin sarsıldığının en net kanıtı:

Çin donanmasının şu anki en modern nükleer saldırı denizaltısı olan Tip 093, sadece 110 metre uzunluğunda.

ABD Donanması'nın okyanuslardaki en büyük kozu olan Virginia sınıfı nükleer saldırı denizaltıları ise 114,8 metre uzunluğa sahip.

Kısacası Çin, dünyadaki pek çok nükleer hızlı saldırı gemisinden daha uzun, konvansiyonel (dizel-elektrik) sınıfların ise çok ötesinde devasa bir gövdeyi yelkensiz olarak yüzdürmeyi başardı.

Neden yelkeni yok? Su altında "hayalet" hız formülü

Gövdenin üst kısmındaki kule yapısının tamamen tıraşlanması, hidrodinamik olarak denizaltıya muazzam bir akıcılık kazandırıyor. Sürtünmenin ortadan kalkması şu askeri avantajları beraberinde getiriyor:

Ekstrem hız ve manevra: Gemi su altında çok daha hızlı ilerleyebiliyor ve ani manevralar yapabiliyor.

Kusursuz akustik iz (sessizlik): Yelkenin yarattığı su türbülansı ve gürültü yok olduğu için, gemi en yüksek hızlarda bile sonar sistemlerine yakalanmadan bir "hayalet" gibi ilerliyor.

Mekanik dehalar: Geminin kıç kısmında, manevra kabiliyetini maksimuma çıkaran X şeklinde bir dümen konfigürasyonu ve pervaneye oranla çok daha sessiz çalışan pompa-jet (pump-jet) itki sistemi göze çarpıyor.

Just translated via @type36512: CSSC Bohai Shipbuilding: Launch of a New Submarine



Satellite imagery captured on May 29. I believe this image depicts the new 120m-class, sail-less submarine discussed in the accompanying article. However - due to limitations in image resolution - https://t.co/sHF9Y8gkGe — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) June 3, 2026

Kulesiz bir denizaltı nasıl savaşır?

Yelkeni kaldırmak harika bir gizlilik sunsa da mühendislik açısından büyük bir meydan okuma anlamına geliyor. Çünkü geleneksel denizaltılarda periskoplar, radar direkleri, iletişim antenleri ve yüzeye çıkmadan hava almayı sağlayan şnorkeller bu kulenin içine gizlenir. Ayrıca yüzey seyrinde kaptanın durumsal farkındalık sağlaması için bu kule hayati önem taşır.

Yelkenin olmaması, bu devasa geminin yüzey operasyonlarından ziyade, tamamen derin deniz tabanı operasyonlarına veya okyanusları en hızlı şekilde geçerek düşmanı avlayacak bir "su altı yüksek hızlı önleme gemisi" olarak tasarlandığını gösteriyor. uzmanlar bu geminin mürettebatsız (UUV) olma ihtimalinin çok düşük olduğunu, devasa bir mürettebatlı savaş gemisi olduğunu belirtiyor.

ABD istihbaratı: "Çin Dizel-Elektrikten Nükleere Geçiyor"

Pentagon yetkilileri, yeni Çin denizaltılarının kalitesinin Amerikan tasarımlarına her geçen gün daha da yaklaştığını ve aradaki makasın kapandığını gizlemiyor. ABD Deniz Kuvvetleri İstihbarat Ofisi Başkanı Tuğamiral Mike Brookes, konuyla ilgili yaptığı stratejik sunumda durumu şu sözlerle özetledi:

"Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması (PLAN), dizel-elektrikten tamamen nükleer enerjiye doğru önemli bir stratejik geçiş gerçekleştiriyor. Bu, tarihsel inşaat modellerinden temel bir sapmadır. Çin, küresel olarak diğer tüm donanmalardan çok daha hızlı büyüyor."

Şanghay’da ortaya çıkan bu fütüristik yelkensiz canavar, Çin’in Tayvan, Güney Çin Denizi ve Pasifik’teki askeri iddialarını savunmak için ne denli radikal teknolojiler geliştirdiğinin en somut, en ürkütücü kanıtı olarak sismik sular altındaki yerini aldı.