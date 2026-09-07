Çin'in Hunan eyaletinde yer alan Shiniuzhai Ulusal Jeolojik Parkı'nda, dikey dağ duvarına bitişik olarak kurulan 2 metrekarelik kulübe tırmanış yapan dağcılara hizmet veriyor. Yerden 120 metre yükseklikte bulunan bu küçük dükkâna ulaşmak için hem ziyaretçilerin hem de çalışanların kayalara sabitlenmiş güvenlik ekipmanlarını kullanarak yaklaşık 90 dakika tırmanması gerekiyor.

SADECE NAKİT PARA GEÇERLİ

Dağcılara 2 yuan (yaklaşık 14 TL) karşılığında su ve temel atıştırmalıklar sağlayan kulübenin tüm stoku, çalışanlar tarafından sırt çantalarında taşınarak yukarı çıkarılıyor. Yapıda tuvalet bulunmaması sebebiyle çalışanlar, gün içinde sıvı tüketimlerini sıkı bir şekilde denetlemek ya da ihtiyaç durumunda 120 metrelik tırmanış rotasını tekrar aşağı inmek zorunda kalıyor.

Yaklaşık 10 yıldır kesintilerle faaliyet gösteren kulübe, dijital ödeme sistemlerinin aşırı yaygın olduğu Çin'in aksine yalnızca nakit para kabul ediyor. Çalışma şartlarının aşırı zorlayıcı olması nedeniyle işletme, personel bulmakta ve kapılarını her gün düzenli olarak açık tutmakta güçlük çekiyor.