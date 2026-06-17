Montaj çalışmaları başlamadan önce ağır yük konvoyu, çalışma alanına ulaşmak için 100 kilometreden fazla yol kat etti. Dokuz beton kirişi taşıyan araçlar, 12 karşı ağırlık treyleri ve destek kamyonlarından oluşan ekip gece boyunca yolda kaldı. Bazı araçlarda yaşanan lastik sorunlarına rağmen konvoy, sabaha karşı saat 04.00 civarında çalışma alanına ulaştı.

İKİ DEV VİNÇ AYNI ANDA ÇALIŞTI

Yaklaşık 35 metrelik açıklığın geçilmesi için iki adet 650 tonluk dev vinç nehrin karşılıklı kıyılarına yerleştirildi. Bir vinç beton kirişi kaldırırken, diğer vinç yükü devralarak parçanın yerine oturtulmasını sağladı. Operatörler, kaldırma noktalarını ve kabloları milimetrik hassasiyetle ayarlayarak montajı kontrollü şekilde gerçekleştirdi.

Her biri yaklaşık 125 ton ağırlığındaki dokuz beton kiriş sırayla kamyonlardan indirildi. İlk kirişin yerleştirilmesi en kritik aşama olarak görülürken, sonraki montaj işlemleri daha hızlı ilerledi. Çalışmalar boyunca vinç operatörleri ve saha ekipleri sürekli koordinasyon halinde çalıştı.

OPERASYONUN ARKASINDA GÜNLER SÜREN HAZIRLIK VARDI

Montajdan önce vinçlerin altına çelik plakalar yerleştirildi, yüzlerce tonluk karşı ağırlık sistemleri kuruldu ve kaldırma ekipmanları tek tek test edildi. Gece boyunca devam eden yolculuk sırasında bazı araçların lastikleri suyla soğutuldu, arızalanan lastikler ise değiştirilerek konvoyun ilerleyişi sürdürüldü.

Paylaşılan görüntüler, yaklaşık 24 saatte tamamlanan çalışmanın arkasında günler süren planlama ve ağır lojistik hazırlık bulunduğunu ortaya koydu. İki dev vinç, yüzlerce tonluk beton kirişler ve kilometrelerce yol kat eden konvoyla gerçekleştirilen operasyon, ağır mühendislik alanında dikkat çeken örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.