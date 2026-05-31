Nagpur Metro'nun Reach-3A koridoru kapsamında yürütülen çalışmalar, son yıllarda ülkede gerçekleştirilen en dikkat çekici mühendislik projeleri arasında gösteriliyor. Projede kullanılan beton taşıyıcılar, boyutları nedeniyle geleneksel yöntemlerle üretilemeyen ve taşınamayan özel yapılar arasında yer alıyor.

DEV PARÇALAR ÖZEL ARAÇLARLA TAŞINIYOR

Yaklaşık 120 ton ağırlığındaki beton kirişler, üretim tesislerinden şantiye alanlarına özel çok akslı platform araçlarıyla taşınıyor. Toplam 52 kilometrelik güzergahta ilerleyen araçlar, yükün büyüklüğü nedeniyle saatte yaklaşık 10 kilometre hızla hareket ediyor.

Operasyon sırasında güzergah üzerindeki köprüler, virajlar ve yol bağlantıları önceden analiz edilirken, bazı noktalarda trafik geçici olarak durduruluyor. Mühendislik ekipleri, hem taşıma araçlarını hem de yol altyapısını sürekli kontrol altında tutuyor.

METRO HATTININ ANA TAŞIYICI SİSTEMİNİ OLUŞTURACAK

Dev beton kirişler, metro hattındaki istasyonların ve yükseltilmiş ray sistemlerinin ana taşıyıcı unsurları olarak kullanılacak. Yetkililer, bu parçaların kullanılmasının daha geniş açıklıkların geçilmesine ve daha dayanıklı yapıların inşa edilmesine olanak sağladığını belirtiyor.

Yapımı devam eden Reach-3A koridorunda çalışmalar sürerken, projenin 2027-2028 döneminde tamamlanması hedefleniyor. Hattın hizmete girmesiyle birlikte Nagpur Metro ağının daha geniş bir bölgeye ulaşması ve kent içi ulaşımın önemli ölçüde rahatlatılması bekleniyor.

Toplam 140 dev beton taşıyıcının kullanılacağı proje, yalnızca metro yatırımıyla değil, 120 tonluk yapı elemanlarının onlarca kilometre boyunca güvenli şekilde taşınmasını gerektiren dev lojistik operasyonuyla da dikkat çekiyor.