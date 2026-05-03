Slovenya’da, Solkan Köprüsü adıyla bilinen yapı, Soca Nehri üzerinde yer alıyor. En dikkat çekici özelliği ise 85 metre açıklığa sahip taş kemeri. Bu ölçü, köprüyü dünyanın en büyük taş demiryolu kemerine sahip yapısı haline getiriyor.

Köprü, 1900’lü yılların başında inşa edildi ve 1906 yılında kullanıma açıldı. Dönemin sınırlı teknolojik imkanlarına rağmen binlerce taş blok kullanılarak yapılan bu yapı, mühendislik açısından önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Ancak köprünün hikayesi sadece inşasıyla sınırlı değil. Birinci Dünya Savaşı sırasında geri çekilen birlikler tarafından ana kemeri patlatılarak yıkıldı. Bu olay, demiryolu hattının tamamen durmasına neden oldu.

Savaşın ardından köprü yeniden inşa edildi ve 1920’li yıllarda tekrar kullanıma açıldı. Yapılan güçlendirmelerle birlikte yapı daha dayanıklı hale getirildi ve işlevini sürdürmeye devam etti.

Bugün ise Solkan Köprüsü sadece bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda turistik bir cazibe merkezi olarak da öne çıkıyor. Zümrüt yeşili Soca Nehri’nin üzerinde uzanan taş kemer, hem tarihi hem de görsel etkisiyle bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bir asrı aşan geçmişine rağmen hâlâ aktif olarak kullanılan bu köprü, mühendisliğin zamana karşı direncini gözler önüne seriyor.